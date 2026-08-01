Поднимется ли «Актобе» на третье место?

прогноз на матч 20-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.83

1 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Актобе». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» после 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 19 баллов в активе и борется за выживание.

Команда занимает 12-ю позицию, на три очка опережая зону понижения в классе (15-16-е места), а также на один балл отставая от вышестоящего «Кайсара».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства коллектив на чужом поле обыграл «Жетысу» (2:1).

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Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже потерял очки, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Тоболом» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Кызылжар» проиграл пять раз при одной ничьей и одной победе.

Очевидно, что с такой формой хозяева имеют немного шансов даже на мировой исход, пусть и на своем поле, тем более что соперник превосходит их в классе.

Этьен Бугре — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» по итогам 19-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 31 балл в активе и борется за еврокубки.

Команда идет четвертой с отставанием в один пункт от зоны континентальных турниров (топ-3) и с отрывом в столько же очков от нижестоящего «Окжетпеса».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 19-го тура национального первенства клуб в домашних стенах обыграл «Окжетпес» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив также набрал три очка, когда теперь на чужом поле обыграл «Алтай» (4:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Актобе» выиграл пять раз при двух поражениях.

Таким образом, гости имеют неплохие шансы на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если помнить, что они превосходят соперника в классе.

Артур Шушеначев — лучший бомбардиры команды в текущем сезоне Премьер-лиги с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Кызылжар» проиграл

в четырех последних матчах «Актобе» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Актобе» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.10, выигрыш «Кызылжара» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.70.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в четырех из пяти последних домашних матчей хозяев сыграл такой же расклад.

1.83 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Кызылжар» — «Актобе» принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь в четырех последних матчах «Актобе» было именно так.

2.03 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Кызылжар» — «Актобе» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05