прогноз на матч 15-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.28

1 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Пахтакор». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.28.

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«Андижан»

Турнирное положение: «Орлы» ходят в середняках чемпионата. Команда ныне находится на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Андижан» всего на два очка отстает от топ-5. Команда отличилась 22 забитыми мячами в 14 матчах, победив лишь в 6 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно расправившись с «Бухарой» (2:0).

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До того команда расписала боевую мировую с ташкентским «Локомотивом» (3:3). Чуть ранее она дома уступила «Сурхану» (1:2).

В пяти последних матчах «Андижан» разжился двумя победами. В них «орлы» отличились 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Андижан» не блещет стабильностью результатов. Команда после паузы в чемпионате набрала 4 очка в трех матчах.

Между тем, «Андижан» неудачно противостоит «Пахтакору». В пяти последних очных поединках «орлы» победили два раза при трех поражениях.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцы привычно борются за чемпионский титул. Ныне команда находится на второй строчке турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» всего на 2 очка отстает от лидера. К тому же забила команда 26 мячей в 14 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками, с минимальным счетом одолев «Бунёдкор».

До того команда нанесла поражение «Хорезму» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с ташкентским «Локомотивом» (1:1).

При этом «Пахтакор» в пяти своих последних матчах победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Состояние команды: «Пахтакор» ныне выглядит достаточно выгодно. Команда добыла две виктории кряду.

При этом «Пахтакор» в шести выездных поединках набрал 16 зачетных баллов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем фактически 2 мяча за матч.

Безусловно, ташкентцы постараются не отставать от ферганского «Нефтчи». Вот только нужно срочно устранить необязательные потери очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.72. Ничья — в 3.87, выигрыш «Андижана» — в 4.13.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.94, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.80.

Прогноз: «Пахтакор» ныне выглядит куда предпочтительнее оппонента, к тому же мотивирован как можно скорее догнать лидера.

2.28 Победа «Пахтакора» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Андижан» — «Пахтакор» принесёт чистый выигрыш 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «Пахтакора» в 1-м тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Андижан» — «Пахтакор» позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.30.

Пять причин, почему ставка зайдет