Сможет ли «Жальгирис» совершить камбэк в дуэли?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.55

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Жальгирис» из Литвы будет принимать «Динамо» Тбилиси. Игра пройдет в Вильнюсе 30 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.

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«Жальгирис»

Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает 2-е место, набрав 34 очка. Участник Лиги конференций делит лидерство с клубом «Кауно Жальгирис».

Последние матчи: В 24 туре чемпионата Литвы «Жальгирис» переиграл команду «Хегельманн» (3:2).

В еврокубках литовцы преодолели барьер в лице клуба «Петровац» из Черногории (2:1 —

победа дома, 3:1 — победа в гостях).

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Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Жальгирис» проиграл «Динамо» Тбилиси (0:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал четыре победы и один поединок проиграл.

«Динамо» Тбилиси

Турнирная таблица: «Динамо» — бронзовый призёр чемпионата Грузии, в минувшем сезоне клуб из Тбилиси набрал 31 очко. От чемпиона «Иберии» отставание составило 3 пункта.

Последние матчи: Грузинский клуб одержал победу над клубом из Люксембурга «Мондорф» в первом раунде Лиги конференций (3:2 — после дополнительного времени).

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций грузинский коллектив разгромил литовский «Жальгирис» (3:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Динамо» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Динамо» из Тбилиси оказался сильнее «Мондорфа» в первом раунде Лиги конференций (3:2 — после дополнительного времени)

«Жальгирис» в Лиге конференций обыграл черногоский клуб «Петровац» (5:2)

В 2023 «Динамо» Тбилиси и «Жальгирис» разошлись миром (0:0) в товарищеской игре

«Динамо» Тбилиси разгромил «Жальгирис» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Жальгириса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Динамо» Тбилиси- 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.

Прогноз: «Динамо» практически обеспечил себе место в третьем раунде Лиги конференций. «Жальгирису» терять нечего и литовцы будут раскрываться и рванут сразу вперёд. Грузинский клуб может сделать ставку на игру в контратаке.

2.55 Фора «Динамо» Тбилиси (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Жальгирис» — «Динамо» Тбилиси принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Фора «Динамо» Тбилиси (0) с коэффициентом 2.55.

Прогноз: Есть вероятность, что футболисты «Динамо» и «Жальгириса» сыграют вверховой футбол.

2.05 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Жальгирис» — «Динамо» Тбилиси позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.