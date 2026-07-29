В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Жальгирис» из Литвы будет принимать «Динамо» Тбилиси. Игра пройдет в Вильнюсе 30 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.
«Жальгирис»
Турнирная таблица: В чемпионате Литвы «Жальгирис» занимает 2-е место, набрав 34 очка. Участник Лиги конференций делит лидерство с клубом «Кауно Жальгирис».
Последние матчи: В 24 туре чемпионата Литвы «Жальгирис» переиграл команду «Хегельманн» (3:2).
В еврокубках литовцы преодолели барьер в лице клуба «Петровац» из Черногории (2:1 —
победа дома, 3:1 — победа в гостях).
Во втором отборочном раунде Лиги конференций «Жальгирис» проиграл «Динамо» Тбилиси (0:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал четыре победы и один поединок проиграл.
«Динамо» Тбилиси
Турнирная таблица: «Динамо» — бронзовый призёр чемпионата Грузии, в минувшем сезоне клуб из Тбилиси набрал 31 очко. От чемпиона «Иберии» отставание составило 3 пункта.
Последние матчи: Грузинский клуб одержал победу над клубом из Люксембурга «Мондорф» в первом раунде Лиги конференций (3:2 — после дополнительного времени).
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций грузинский коллектив разгромил литовский «Жальгирис» (3:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Динамо» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Динамо» из Тбилиси оказался сильнее «Мондорфа» в первом раунде Лиги конференций (3:2 — после дополнительного времени)
- «Жальгирис» в Лиге конференций обыграл черногоский клуб «Петровац» (5:2)
- В 2023 «Динамо» Тбилиси и «Жальгирис» разошлись миром (0:0) в товарищеской игре
- «Динамо» Тбилиси разгромил «Жальгирис» (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Жальгириса» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Динамо» Тбилиси- 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.
Прогноз: «Динамо» практически обеспечил себе место в третьем раунде Лиги конференций. «Жальгирису» терять нечего и литовцы будут раскрываться и рванут сразу вперёд. Грузинский клуб может сделать ставку на игру в контратаке.
Ставка: Фора «Динамо» Тбилиси (0) с коэффициентом 2.55.
Прогноз: Есть вероятность, что футболисты «Динамо» и «Жальгириса» сыграют вверховой футбол.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.