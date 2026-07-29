30 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «УНА Штрассен» и «Партизан». Начало встречи — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«УНА Штрассен»
Турнирное положение: «УНА Штрассен», в отличие от соперника, начал борьбу в отборе Лиги конференций с предыдущей стадии.
Команда в 1/8 финала квалификации континентального турнира прошла по итогам двух поединков представителя Сан-Марино «Ла-Фиориту».
Последние матчи: в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги конференций коллектив на чужом поле потерпел разгром как раз от нынешнего соперника — 0:4.
Перед этим в ответном поединке 1/8 финала отбора этого же еврокубка клуб также выиграл — у «Ла-Фиориты» (2:0), и также не пропустил.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, где лишь один был официальным, «УНА Штрассен» выиграл три раза при одном поражении.
Если судить по результатам хозяев поля, может сложиться впечатление, что у них неплохие шансы на победу, особенно дома, однако соперник на голову их сильнее.
Николя Перес — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша с двумя голами.
«Партизан»
Турнирное положение: «Партизан» вступил в борьбу в квалификации континентального турнира с нынешней стадии.
Команда вышла в отбор Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Сербии прошлой кампании с отставанием в 13 очков от чемпиона — «Црвены Звезды».
Последние матчи: в рамках второго тура национального первенства клуб взял три очка, когда в чужих стенах одержал победу над «Мачвой» Шабац (3:1).
в предыдущей игре — первой в четвертьфинале квалификации Лиги конференций — коллектив на своем поле разгромил нынешнего соперника со счетом 4:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках разного статуса «Партизан» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.
Даже если бы форма гостей была плохой, столь большой гандикап перед ответной игрой, а также превосходство в классе не сулят их сопернику хороших шансов.
Ибрагим Зубайру — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Штрассена» забивали меньше трех голов
- в четырех последних матчах «Штрассена» забивала только одна команда
- в пяти последних матчах «Партизана» забивали больше трех голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Партизан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.20, выигрыш «Штрассена» — в 5.33.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.10.
Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их шести последних выездных поединках.
При этом в последнем матче хозяев повторился такой же расклад.
Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой сценарий был реализован в шести из семи последних матчей «Штрассена».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.54