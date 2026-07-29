прогноз на дуэль за выход в полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.80

30 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «УНА Штрассен» и «Партизан». Начало встречи — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

«УНА Штрассен»

Турнирное положение: «УНА Штрассен», в отличие от соперника, начал борьбу в отборе Лиги конференций с предыдущей стадии.

Команда в 1/8 финала квалификации континентального турнира прошла по итогам двух поединков представителя Сан-Марино «Ла-Фиориту».

Последние матчи: в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги конференций коллектив на чужом поле потерпел разгром как раз от нынешнего соперника — 0:4.

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Перед этим в ответном поединке 1/8 финала отбора этого же еврокубка клуб также выиграл — у «Ла-Фиориты» (2:0), и также не пропустил.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, где лишь один был официальным, «УНА Штрассен» выиграл три раза при одном поражении.

Если судить по результатам хозяев поля, может сложиться впечатление, что у них неплохие шансы на победу, особенно дома, однако соперник на голову их сильнее.

Николя Перес — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша с двумя голами.

«Партизан»

Турнирное положение: «Партизан» вступил в борьбу в квалификации континентального турнира с нынешней стадии.

Команда вышла в отбор Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Сербии прошлой кампании с отставанием в 13 очков от чемпиона — «Црвены Звезды».

Последние матчи: в рамках второго тура национального первенства клуб взял три очка, когда в чужих стенах одержал победу над «Мачвой» Шабац (3:1).

в предыдущей игре — первой в четвертьфинале квалификации Лиги конференций — коллектив на своем поле разгромил нынешнего соперника со счетом 4:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках разного статуса «Партизан» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Даже если бы форма гостей была плохой, столь большой гандикап перед ответной игрой, а также превосходство в классе не сулят их сопернику хороших шансов.

Ибрагим Зубайру — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Штрассена» забивали меньше трех голов

в четырех последних матчах «Штрассена» забивала только одна команда

в пяти последних матчах «Партизана» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Партизан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.53. Ничья — в 4.20, выигрыш «Штрассена» — в 5.33.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.10.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их шести последних выездных поединках.

При этом в последнем матче хозяев повторился такой же расклад.

1.80 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «УНА Штрассен» — «Партизан» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой сценарий был реализован в шести из семи последних матчей «Штрассена».

2.54 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «УНА Штрассен» — «Партизан» принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.54