прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.05

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Пюник» из Армении будет принимать венгерский «Дебрецен». Игра пройдет в Ереване 30 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении, в минувшем сезоне клуб из Еревана набрал 55 очков. От чемпиона команды «Арарат-Армения» отставание составило 5 пунктов.

Последние матчи: Клуб из Еревана в первом раунде Лиги конференций переиграл мальтийский клуб «Марсакслокк» (1:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Пюник» проиграл первую дуэль «Дебрецену» (0:1).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Пюник» одержал две победы, одну игру сыграл вничью и потерпел два поражения.

«Дебрецен»

Турнирная таблица: «Дебрецен» финишировал на 4-м месте, набрав 53 очка в 33 сыгранных матчах.

Последние матчи: Венгерский клуб с победы начал новый еврокубковый сезон. В первой игре Лиги конференций «Дебрецен» переиграл «Пюник» (1:0).

Стартовал также чемпионат Венгрии, в первом туре внутреннего первенства участник Лиги конференций проиграл клубу «Академи Пушкаш» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Дебрецен» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

На что ставят в матче Пюник — Дебрецен Букмекерские коэффициенты на матч Пюник — Дебрецен: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Дебрецен» финишировал на 4-м месте чемпионата Венгрии

«Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении

«Дебрецен» выиграл у «Пюника» в Лиге конференций (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Пюника» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Дебрецена» — 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.65.

Прогноз: Несмотря на минимальный проигрыш «Пюник» вполне способен переломить ход встречи и камбэкнуть в поединке против «Дебрецена». В среднем за игру клуб из Еревана забивает по два мяча, можно рискнуть в пользу победы армянского коллектива.

2.05 Победа «Пюника» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Пюник» — «Дебрецен» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Пюника» с коэффициентом 2.05.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

2.20 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Пюник» — «Дебрецен» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.20.