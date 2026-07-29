В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Пюник» из Армении будет принимать венгерский «Дебрецен». Игра пройдет в Ереване 30 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Пюник»
Турнирная таблица: «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении, в минувшем сезоне клуб из Еревана набрал 55 очков. От чемпиона команды «Арарат-Армения» отставание составило 5 пунктов.
Последние матчи: Клуб из Еревана в первом раунде Лиги конференций переиграл мальтийский клуб «Марсакслокк» (1:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).
Во втором раунде Лиги конференций «Пюник» проиграл первую дуэль «Дебрецену» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Пюник» одержал две победы, одну игру сыграл вничью и потерпел два поражения.
«Дебрецен»
Турнирная таблица: «Дебрецен» финишировал на 4-м месте, набрав 53 очка в 33 сыгранных матчах.
Последние матчи: Венгерский клуб с победы начал новый еврокубковый сезон. В первой игре Лиги конференций «Дебрецен» переиграл «Пюник» (1:0).
Стартовал также чемпионат Венгрии, в первом туре внутреннего первенства участник Лиги конференций проиграл клубу «Академи Пушкаш» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Дебрецен» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Дебрецен» финишировал на 4-м месте чемпионата Венгрии
- «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении
- «Дебрецен» выиграл у «Пюника» в Лиге конференций (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Пюника» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Дебрецена» — 3.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.10 и 1.65.
Прогноз: Несмотря на минимальный проигрыш «Пюник» вполне способен переломить ход встречи и камбэкнуть в поединке против «Дебрецена». В среднем за игру клуб из Еревана забивает по два мяча, можно рискнуть в пользу победы армянского коллектива.
Ставка: Победа «Пюника» с коэффициентом 2.05.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.20.