прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.40

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Норшелланн» и ГАИС. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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«Норшелланн»

Турнирное положение: «Норшелланн» только входит в сезон. На данный момент команда провела только два официальных поединка.

При этом «Норшелланн» летом провел 7 контрольных поединков. В них команда победила один раз при трех поражениях.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, подписав мирное соглашение с «Хорсенсом» (1:1).

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До того команда минимально уступила ГАИСу (0:1). Единственный мяч датчане пропустили на исходе первого тайма.

При этом «Норшелланн» в двух своих последних матчах забил всего один мяч. Да и вообще, в плане реализации у команды не все гладко.

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Состояние команды: «Норшелланн» только набирает кондиции. При приличном подборе игроков команда пока не блистает в плане результатов.

И уж точно «Норшелланн» будет действовать первым номером. Датчанам непременно необходимо рисковать, да и оппонент не выглядит безгрешным.

ГАИС

Турнирное положение: ГАИС в текущем сезоне выступает скромно. Команда занимает лишь 9-е место в чемпионате Швеции.

Причем ГАИС на четыре очка отстает от третьей позиции. Команда забила 19 мячей в 15 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата ГАИС не смог одолеть «Хальмстад», обменявшись голами (1:1).

Несколько ранее команда одолела «Норшелланн» (1:0). Вот только до того она потерпела поражение от АИКа (0:2).

В своих последних матчах ГАИС демонстрировал полярные результаты. Победы даются натужновато, однако цели выйти в групповой этап еврокубков никто не отменял.

Состояние команды: ГАИС крайне слабо выступает на чужих полях. Последняя победа вне родных стен случилась 2 с половиной месяца назад.

Шведы в первой встрече переиграли «Норшелланн» при минимуме моментов. По сути, ГАИС реализовал свою единственную верную возможность.

Наверняка ГАИС отдаст инициативу сопернику. Шведы довольно неплохо выбегают в контратаки, к тому же оппонент только втягивается в сезон.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норшелланн» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.50, а победа соперника — в 5.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.73, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.08.

Прогноз: ГАИС пребывает в накате, тогда как датчанам пока явно недостает игровой практики.

2.40 ГАИС не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Норшелланн» — ГАИС принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ГАИС не проиграет за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

2.38 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Норшелланн» — ГАИС позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдет