прогноз на матч Лиги Конференций, ставка за 1.96

30 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграют «Яблонец» и «Вараждин». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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«Яблонец»

Турнирное положение: Чешский коллектив приложит максимум усилий, чтобы пробиться в следующий раунд Лиги конференций. После минимального поражения на выезде команда сохраняет отличные шансы на итоговый успех, но пока отстает на один мяч.

Последние матчи: Предыдущий поединок национального первенства Чехии подопечные Давида Горейша провели успешно, обыграв дома «Сигму» со счетом 2:1.

До того в рамках первого еврокубкового матча в Хорватии чехи потерпели поражение от «Вараждина» (2:3), хотя по ходу встречи дважды отыгрывались усилиями Цедидлы и Текьяшки. А на финише предсезонных спаррингов команда минимально переиграла харьковский коллектив (1:0).

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Состояние команды: Чехи летом точечно укрепили обойму и сохранили костяк. В отличной форме находится созидательный блок, однако тренерскому штабу нужно срочно привести в чувство оборонительные редуты. В родных стенах команда обязана играть первым номером.

«Вирджин»

Турнирное положение: Хорваты неожиданно для многих прыгнули выше головы в первом домашнем матче. На текущий момент они удерживают минимальный задел и будут защищать право пройти в третий квалификационный раунд.

Последние матчи: В минувшем официальном поединке, который как раз пришелся на первую игру против «Яблонца», хорваты дома вырвали важнейшую победу со счетом 3:2. Забитыми мячами отметились Юрий Таварес, Иван Мамут и Лука Мамич.

До того в рамках летней подготовки хорватский клуб шел на внушительной серии побед в товарищеских матчах. «Вараждин» последовательно переиграл словенский «Белтинци» (2:0), хорватскую «Кустошию» (3:1) и румынский «Бихор» (3:1).

Состояние команды: Хорватский коллектив прилетел в Чехию в прекрасном расположении духа. Лидер атаки Юрий Таварес поймал кураж и готов снова терзать оборону соперника на свободном пространстве.

Команда здорово смотрится при переходе из обороны в атаку. Но выездной статус матча и бешеная мотивация чехов станут для «Вараждина» колоссальной проверкой на прочность. Терять концентрацию на выезде им категорически нельзя.

На что ставят в матче Яблонец — Вараджин Букмекерские коэффициенты на матч Яблонец — Вараджин: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Яблонец» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.95, а победа «Вирджин» — в 4.60.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.58, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за также за 2.26.

Прогноз: Считаем, что хозяева смогут пройти в следующий раунд.

1.96 Проход «Яблонеца» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч «Яблонец» — «Вараджин» позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Проход «Яблонеца» в следующий раунд за 1.96.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на сухую победу «Яблонеца».

3.10 Сухая победа «Яблонеца» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Яблонец» — «Вараджин» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Сухая победа «Яблонеца» в матче за 3.10.