прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.38

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Ильвес» и «Стьярнан». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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«Ильвес»

Турнирное положение: «Ильвес» проводит не столь успешный сезон. На данный момент команда находится на 9-м месте в своем чемпионате.

При этом «Ильвес» на 5 очков отстает от топ-6. Забила команда 29 мячей в 17 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ильвес» сумел одолеть «Лахти» (1:0).

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До того команда минимально уступила «Стьярнану» (0:1). Зато ТПС и «Дифферданж» был обыграны с одинаковым счетом 3:1.

При этом «Ильвес» в пяти последних матчах пропустил 3 мяча. В них команда забила 7 мячей в ворота соперников.

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Состояние команды: «Ильвес» находится в приличных кондициях. Жарделл Канга отличился 9 голами в чемпионате Финляндии.

И уж точно «Ильвес» будет действовать первым номером. Финнам необходимо рисковать, так что наверняка стоит ожидать от них высокой стартовой активности.

«Стьярнан»

Турнирное положение: «Стьярнан» в текущем сезоне выступает скромно. Команда занимает 10-е место в чемпионате Исландии.

Причем «Стьярнан» на четыре очка отстает от первой шестерки. Команда пропустила 41 мяч в 16 поединках.

Последние матчи: поражение от «Акранеса» получилось абсолютно логичным (1:5). Соперник был банально сильнее, да и оборона «Стьярнана» ошибалась напропалую.

Несколько ранее команда одолела «Ильвес» (1:0). Вот только до того она потерпела сокрушительное поражение от «КР Рейкьявика» (0:5).

В своих последних матчах «Стьярнан» демонстрировал полярные результаты. Победы даются натужно, а вот поражения слишком болезненны.

Состояние команды: «Стьярнан» крайне слабо выступает на чужих полях. Последняя победа вне родных стен случилась 2 месяца назад.

Исландцы в первой встрече переиграли «Ильвес» по всем показателям. А вот единственный мяч вымучили в самой концовке.

Наверняка «Стьярнан» отдаст инициативу сопернику. Исландцы намерены преуспеть в игре вторым номером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ильвес» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа соперника — в 4.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.60, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.30.

Прогноз: «Ильвес» на данном этапе выглядит стабильнее соперника, к тому же после поражения в первом матче явно сразу понесется в атаку.

2.38 Победа «Ильвеса» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Ильвес» — «Стьярнан» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа «Ильвеса» в 1-м тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.20 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ильвес» — «Стьярнан» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе не забьют за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет