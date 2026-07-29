30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Ильвес» и «Стьярнан». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Ильвес»
Турнирное положение: «Ильвес» проводит не столь успешный сезон. На данный момент команда находится на 9-м месте в своем чемпионате.
При этом «Ильвес» на 5 очков отстает от топ-6. Забила команда 29 мячей в 17 поединках чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ильвес» сумел одолеть «Лахти» (1:0).
До того команда минимально уступила «Стьярнану» (0:1). Зато ТПС и «Дифферданж» был обыграны с одинаковым счетом 3:1.
При этом «Ильвес» в пяти последних матчах пропустил 3 мяча. В них команда забила 7 мячей в ворота соперников.
Состояние команды: «Ильвес» находится в приличных кондициях. Жарделл Канга отличился 9 голами в чемпионате Финляндии.
И уж точно «Ильвес» будет действовать первым номером. Финнам необходимо рисковать, так что наверняка стоит ожидать от них высокой стартовой активности.
«Стьярнан»
Турнирное положение: «Стьярнан» в текущем сезоне выступает скромно. Команда занимает 10-е место в чемпионате Исландии.
Причем «Стьярнан» на четыре очка отстает от первой шестерки. Команда пропустила 41 мяч в 16 поединках.
Последние матчи: поражение от «Акранеса» получилось абсолютно логичным (1:5). Соперник был банально сильнее, да и оборона «Стьярнана» ошибалась напропалую.
Несколько ранее команда одолела «Ильвес» (1:0). Вот только до того она потерпела сокрушительное поражение от «КР Рейкьявика» (0:5).
В своих последних матчах «Стьярнан» демонстрировал полярные результаты. Победы даются натужно, а вот поражения слишком болезненны.
Состояние команды: «Стьярнан» крайне слабо выступает на чужих полях. Последняя победа вне родных стен случилась 2 месяца назад.
Исландцы в первой встрече переиграли «Ильвес» по всем показателям. А вот единственный мяч вымучили в самой концовке.
Наверняка «Стьярнан» отдаст инициативу сопернику. Исландцы намерены преуспеть в игре вторым номером.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ильвес» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа соперника — в 4.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.60, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.30.
Прогноз: «Ильвес» на данном этапе выглядит стабильнее соперника, к тому же после поражения в первом матче явно сразу понесется в атаку.
Ставка: Победа «Ильвеса» в 1-м тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Стьярнан» крайне неудачно выступает на чужих полях
- «Ильвес» трижды победил в 4 своих последних поединках
- «Стьярнан» в среднем пропускает больше двух мячей за матч
- «Ильвес» победил в 2 последних домашних поединках
- В кадровом плане финны выглядят монолитнее оппонента