Удержат ли эстонцы преимущество над шведами?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций эстонская «Левадия» будет принимать «Гётеборг» из Швеции. Игра пройдет в Таллине 30 июля. Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Левадия»

Турнирная таблица: «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии, в минувшем сезоне клуб набрал 79 очков. От чемпиона «Флоры» отставание составило 3 пункта.

Последние матчи: «Левадия» стартовала в еврокубках с крупных побед над валлийским клубом «Карнарвон» (5:0 — победа дома, 5:0 — победа в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Левадия» переиграла «Гётеборг» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Левадия» одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

«Гётеборг»

Турнирная таблица: «Гётеборг» занимает 13-е место в чемпионате Швеции после 14 туров, набрав всего 13 очков.

Последние матчи: В 14-м туре чемпионата страны участник «Гётеборг» потерпел крупное поражение от «Сириуса» (1:4).

Во втором раунде Лиги конференций «Гётеборг» потерпел поражение от «Левадии» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах шведы одержали всего лишь одну победу и потерпели четыре поражения.

Статистика для ставок

«Гётеборг» занимает 13-е место в чемпионате Швеции

«Левадия» в первом раунде Лиги конференций переиграла «Карнарвон» из Уэльса (10:0)

«Левадия» одержала победу над «Гётеборгом» в первом матче второго раунда Лиги конференций (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Гётеборга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Левадии» — 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.25.

Прогноз: Оба клуба играют в последнее время результативно, есть большая вероятность, что «Левадия» и «Гётеборг» забьют друг другу снова, как это было в первой игре противостояния.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Левадия» — «Гетеборг» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.88 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Левадия» — «Гетеборг» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.