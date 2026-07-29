В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций эстонская «Левадия» будет принимать «Гётеборг» из Швеции. Игра пройдет в Таллине 30 июля. Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Левадия»
Турнирная таблица: «Левадия» — серебряный призёр чемпионата Эстонии, в минувшем сезоне клуб набрал 79 очков. От чемпиона «Флоры» отставание составило 3 пункта.
Последние матчи: «Левадия» стартовала в еврокубках с крупных побед над валлийским клубом «Карнарвон» (5:0 — победа дома, 5:0 — победа в гостях).
Во втором раунде Лиги конференций «Левадия» переиграла «Гётеборг» (2:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Левадия» одержала четыре победы и потерпела одно поражение.
«Гётеборг»
Турнирная таблица: «Гётеборг» занимает 13-е место в чемпионате Швеции после 14 туров, набрав всего 13 очков.
Последние матчи: В 14-м туре чемпионата страны участник «Гётеборг» потерпел крупное поражение от «Сириуса» (1:4).
Во втором раунде Лиги конференций «Гётеборг» потерпел поражение от «Левадии» (1:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах шведы одержали всего лишь одну победу и потерпели четыре поражения.
Статистика для ставок
- «Гётеборг» занимает 13-е место в чемпионате Швеции
- «Левадия» в первом раунде Лиги конференций переиграла «Карнарвон» из Уэльса (10:0)
- «Левадия» одержала победу над «Гётеборгом» в первом матче второго раунда Лиги конференций (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Гётеборга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья оценивается в 3.65. На победу «Левадии» — 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.25.
Прогноз: Оба клуба играют в последнее время результативно, есть большая вероятность, что «Левадия» и «Гётеборг» забьют друг другу снова, как это было в первой игре противостояния.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.