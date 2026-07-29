В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Ауда» из Латвии будет принимать румынский клуб ФКСБ. Игра пройдет в Риге 30 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Ауда»
Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Ауда» занимает 3-е место, набрав 43 очка.
Последние матчи: В 24 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций с минимальным счётом переиграл БФК «Даугавпилс» (1:0).
В первом матче второго раунда Лиги конференций «Ауда» переиграла «Стяуа» (3:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Ауда» одержала три победы, сыграла одну встречу вничью и потерпела одно поражение.
ФКСБ
Турнирная таблица: ФКСБ возглавила чемпионат Румынии после двух туров, набрав 6 очков.
Последние матчи: В первом туре чемпионата Румынии ФКСБ переиграл команду «Арджеш» (2:0), а во втором «Стяуа» оказалась сильнее клуба «Меркуря-Чук» (2:0).
В первой игре второго раунда Лиги конференций ФКСБ проиграл «Ауде» со счётом 2:3.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Стяуа» одержала три победы и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- ФКСБ стартовал с победы над командой «Арджеш» в первом туре чемпионата Румынии (2:0)
- «Ауда» в чемпионате Латвии занимает третье место
- «Ауда» переиграла ФКСБ (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу ФКСБ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.57. Ничья оценивается в 4.30. На победу «Ауды» — 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.05.
Прогноз: «Ауда» и «Стяуа» на двоих забили 5 голов в первой игре противостояния. Соперники любят играть в атакующий футбол, ожидаем, что клубы снова сыграют результативно.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.
Прогноз: Не исключаем, что румынский и латвийский клубы забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.