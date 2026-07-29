прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.50

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций армянский «Ноа» будет принимать молдавский «Зимбру». Игра пройдет в Абовян 30 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Ноа»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне армянского чемпионата «Ноа» стал серебряным призёром, набрав 56 очков. От чемпиона «Арарат-Армении» отставание составило 4 балла.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Ноа» в товарищеских матчах обыграл «Сюник» (2:0), «Ван» (2:0), «Алюминий» (4:2) и сыграл вничью с «Клужом» (1:1), «Мурой» (1:1), а также проиграл «Коперу» (0:2).

В первом матче Лиги конференций «Ноа» удалось уйти от поражения в поединке против «Зимбру» (1:1).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Беспроигрышная серия «Ноа» состоит из шести матчей: три победы и три ничьи.

«Зимбру»

Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Зимбру» занимает 4-е место, набрав 8 очков. В 5 матчах кишинёвцы одержали две победы, две встречи сыграли вничью и в одном поединке потерпели поражение.

Последние матчи: В пятом туре внутреннего первенства «Зимбру» переиграл «Политехнику» (2:0). В Лиге конференций «зубры» обменялись голами с армянским клубом «Ноа» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Зимбру» одержал две победы, две встречи завершил вничью и в одном поединке потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Зимбру» — бронзовый призёр чемпионата Молдавии

«Ноа» — серебряный призёр чемпионата Армении

«Зимбру» и «Ноа» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ноа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.00. На победу «Зимбру» — 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.05.

Прогноз: «Зимбру» — не тот соперник, которого стоит бояться футболистам «Ноа». Команда из Кишинёва буксует на внутренней арене, теряя очки с аутсайдерами лиги, таких как «Реал Сирець». Футболисты «Ноа» сами убедились в первой игре, что не стоит опасаться молдавской команды. Остановим свой выбор на победе клуба из Армении.

2.50 Фора «Ноа» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Ноа» — «Зимбру» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Фора «Ноа» (-2) с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.12 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Ноа» — «Зимбру» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.12.