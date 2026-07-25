прогноз на матч 17-го тура МЛС, ставка за 2.05

26 июля в 17-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Инглэнд Революшн» и «Атланта Юнайтед». Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Нью-Инглэнд Революшн»

Турнирное положение: «Ревс» сражаются за попадание в топ-3. Команда ныне находится на 4-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Нью-Инглэнд Революшн» на 8 очков отстает от второй позиции. Команда отличилась 22 голами в 15 матчах, пропустив в свои ворота 18.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ревс» не смогли переиграть «Торонто» (0:0).

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До того команда минимально уступила «Шарлотту» (0:1). Зато чуть ранее ей удалось одолеть «Миннесоту» (2:1).

В пяти последних матчах «Нью-Инглэнд Революшн» одержал 2 победы. В них «ревс» отличились 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Нью-Инглэнд Революшн» не блещет стабильностью результатов. Команда не забивала в двух своих последних матчах.

Между тем, «Нью-Инглэнд Революшн» в последнее время удачно противостоит «пятиполосным». В четырех последних очных поединках «ревс» переиграли соперника.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Пятиполосные» проводят блеклый сезон. Ныне команда пребывает на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Атланта Юнайтед» на 7 очков отстает от топ-9. К тому же забила команда 16 мячей в 16 поединках МЛС.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Пятиполосные» подписали мировую с «Шарлоттом» (2:2).

До того команда досадным образом уступила «Нэшвиллу» (0:1). При этом чуть ранее она была бита еще и «Коламбус Крю» (0:2).

При этом «Атланта Юнайтед» в пяти своих последних матчах добыл всего 2 паритета. В этих поединках команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Состояние команды: «Пятиполосные» не могут победить в 6 матчах кряду. Причем до последней ничьей они уступили трижды подряд.

При этом «Атланта Юнайтед» в 8 выездных поединках набрал лишь 5 очков. А вот забивает вне родных стен команда в среднем реже гола за матч.

Нет сомнений, что «пятиполосные» намерены подтянуться к зоне плей-офф. Да и пора бы возвращаться на забивной путь Алексею Миранчуку!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Инглэнд Революшн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.05. Ничья — в 3.50, выигрыш «Атланта Юнайтед» — в 3.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «Ревс» выглядят предпочтительнее оппонента, к тому же мотивированы прервать свой двухматчевый безголевой сериал.

2.05 Победа «Нью-Инглэнд Революшн» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Атланта Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Нью-Инглэнд Революшн» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Нью-Инглэнд Революшн» — «Атланта Юнайтед» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет