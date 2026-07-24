25 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Челябинск» и «Нижний Новгород». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в Google NewsПодписаться+

«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы постараются попасть в зону стыков. Вот только пока команда пребывает на 9-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Челябинск» в кадровом плане выглядит симпатично. Между тем, команда Романа Пилипчука добыла три очка в двух турах.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела неудачно. Челябинцы уступили «Велесу» (0:1).

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Несколько ранее команда нанесла поражение хабаровчанам (3:1). К тому же в 3 летних спаррингах челябинцы один раз проиграли при двух ничьих.

При этом «Челябинск» слишком зависим от формы своего вожака Рамазана Гаджимурадова. На его счету дубль в стартовом туре.

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Состояние команды: Челябинцы летом сохранили свои главные кадровые активы. И уж точно должен прибавить креативный Гаррик Левин.

При этом «Челябинск» традиционно неудачно противостоит нижегородцам. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях. К тому же последняя победа над нижегородцами случилась еще 10 лет назад…

«Нижний Новгород»

Турнирное положение: Нижегородцы сохранили костяк плюс еще и усилились под задачу. На текущий момент она оккупировала вторую строчку турнирной таблицы.

При этом «Нижний Новгород» в двух турах набрал шесть очков. В них нижегородцы забили 6 мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. Нижегородцы одолели КАМАЗ (2:1).

До того команда уверенно расправилась с «Ротором» (4:2). А вот чуть ранее она в спарринге достойно уступила столичному «Динамо» (1:2).

Нет сомнений, что «Нижний Новгород» будет бороться за лидерство в лучшей лиге мира. Состав у команды Вадима Гаранина по именам весьма симпатичный.

Состояние команды: Нижегородцы постепенно набирают обороты. К тому же опытный Вячеслав Грулев уже отличился дважды.

Команда Гаранина прекрасно смотрится в атаке. Что говорить, если маститый Владислав Сарвели пока выходит только на замену?!

Нижегородцы по ходу турнира должны только прибавлять. Учитывая специфику первого дивизиона, терять очки на ровном месте весьма нежелательно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нижний Новгород» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.28, тогда как победа оппонента — в 3.49.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.09, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.76.

Прогноз: Нижегородцы пребывают в прекрасных кондициях, тогда как челябинцы только ищут свою игру.

2.20Победа «Нижнего Новгорода»Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.20 на матч «Челябинск» — «Нижний Новгород»  позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Нижнего Новгорода» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом матче соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.09Тотал больше 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.09 на матч «Челябинск» — «Нижний Новгород»  позволит вывести на карту выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Нижний Новгород» в кадровом плане выглядит весьма выгодно
  • Нижегородцы в двух стартовых турах забили 6 мячей
  • Челябинцы ставят задачу побороться за попадание в стыки, однако крайне нестабильны
  • «Нижний Новгород» уже без малого 10 лет не проигрывает челябинцам
  • «Челябинск» слишком зависим от формы своего лидера Гаджимурадова