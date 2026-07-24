прогноз на центральный матч 3-го тура Первой лиги, ставка за 2.20

25 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Челябинск» и «Нижний Новгород». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы постараются попасть в зону стыков. Вот только пока команда пребывает на 9-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Челябинск» в кадровом плане выглядит симпатично. Между тем, команда Романа Пилипчука добыла три очка в двух турах.

Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела неудачно. Челябинцы уступили «Велесу» (0:1).

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Несколько ранее команда нанесла поражение хабаровчанам (3:1). К тому же в 3 летних спаррингах челябинцы один раз проиграли при двух ничьих.

При этом «Челябинск» слишком зависим от формы своего вожака Рамазана Гаджимурадова. На его счету дубль в стартовом туре.

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Состояние команды: Челябинцы летом сохранили свои главные кадровые активы. И уж точно должен прибавить креативный Гаррик Левин.

При этом «Челябинск» традиционно неудачно противостоит нижегородцам. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях. К тому же последняя победа над нижегородцами случилась еще 10 лет назад…

«Нижний Новгород»

Турнирное положение: Нижегородцы сохранили костяк плюс еще и усилились под задачу. На текущий момент она оккупировала вторую строчку турнирной таблицы.

При этом «Нижний Новгород» в двух турах набрал шесть очков. В них нижегородцы забили 6 мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. Нижегородцы одолели КАМАЗ (2:1).

До того команда уверенно расправилась с «Ротором» (4:2). А вот чуть ранее она в спарринге достойно уступила столичному «Динамо» (1:2).

Нет сомнений, что «Нижний Новгород» будет бороться за лидерство в лучшей лиге мира. Состав у команды Вадима Гаранина по именам весьма симпатичный.

Состояние команды: Нижегородцы постепенно набирают обороты. К тому же опытный Вячеслав Грулев уже отличился дважды.

Команда Гаранина прекрасно смотрится в атаке. Что говорить, если маститый Владислав Сарвели пока выходит только на замену?!

Нижегородцы по ходу турнира должны только прибавлять. Учитывая специфику первого дивизиона, терять очки на ровном месте весьма нежелательно.

На что ставят в матче Челябинск — Нижний Новгород Букмекерские коэффициенты на матч Челябинск — Нижний Новгород: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нижний Новгород» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.28, тогда как победа оппонента — в 3.49.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.09, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.76.

Прогноз: Нижегородцы пребывают в прекрасных кондициях, тогда как челябинцы только ищут свою игру.

2.20 Победа «Нижнего Новгорода» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Челябинск» — «Нижний Новгород» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Нижнего Новгорода» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом матче соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.09 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Челябинск» — «Нижний Новгород» позволит вывести на карту выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.

Пять причин, почему ставка зайдет