25 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Челябинск» и «Нижний Новгород». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Челябинск»
Турнирное положение: Челябинцы постараются попасть в зону стыков. Вот только пока команда пребывает на 9-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Челябинск» в кадровом плане выглядит симпатично. Между тем, команда Романа Пилипчука добыла три очка в двух турах.
Последние матчи: предыдущий поединок первенства команда провела неудачно. Челябинцы уступили «Велесу» (0:1).
Несколько ранее команда нанесла поражение хабаровчанам (3:1). К тому же в 3 летних спаррингах челябинцы один раз проиграли при двух ничьих.
При этом «Челябинск» слишком зависим от формы своего вожака Рамазана Гаджимурадова. На его счету дубль в стартовом туре.
Состояние команды: Челябинцы летом сохранили свои главные кадровые активы. И уж точно должен прибавить креативный Гаррик Левин.
При этом «Челябинск» традиционно неудачно противостоит нижегородцам. В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях. К тому же последняя победа над нижегородцами случилась еще 10 лет назад…
«Нижний Новгород»
Турнирное положение: Нижегородцы сохранили костяк плюс еще и усилились под задачу. На текущий момент она оккупировала вторую строчку турнирной таблицы.
При этом «Нижний Новгород» в двух турах набрал шесть очков. В них нижегородцы забили 6 мячей при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться тремя очками. Нижегородцы одолели КАМАЗ (2:1).
До того команда уверенно расправилась с «Ротором» (4:2). А вот чуть ранее она в спарринге достойно уступила столичному «Динамо» (1:2).
Нет сомнений, что «Нижний Новгород» будет бороться за лидерство в лучшей лиге мира. Состав у команды Вадима Гаранина по именам весьма симпатичный.
Состояние команды: Нижегородцы постепенно набирают обороты. К тому же опытный Вячеслав Грулев уже отличился дважды.
Команда Гаранина прекрасно смотрится в атаке. Что говорить, если маститый Владислав Сарвели пока выходит только на замену?!
Нижегородцы по ходу турнира должны только прибавлять. Учитывая специфику первого дивизиона, терять очки на ровном месте весьма нежелательно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нижний Новгород» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценивается в 3.28, тогда как победа оппонента — в 3.49.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.09, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.76.
Прогноз: Нижегородцы пребывают в прекрасных кондициях, тогда как челябинцы только ищут свою игру.
Ставка: Победа «Нижнего Новгорода» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом матче соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Нижний Новгород» в кадровом плане выглядит весьма выгодно
- Нижегородцы в двух стартовых турах забили 6 мячей
- Челябинцы ставят задачу побороться за попадание в стыки, однако крайне нестабильны
- «Нижний Новгород» уже без малого 10 лет не проигрывает челябинцам
- «Челябинск» слишком зависим от формы своего лидера Гаджимурадова