прогноз на матч Лиги Конференций, ставка за 2.24

23 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграют «Вадуц» и «Атлетик Эскальдес». Начало игры — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Вадуц»

Турнирное положение: Лихтенштейнский коллектив рассчитывает повторить свой исторический успех и пробиться в групповой раунд турнира. Клуб традиционно получает путевку в еврокубки через победу в национальном кубке и серьезно настраивается на домашнюю игру.

Под руководством швейцарского специалиста Марка Шнайдера команда заложила мощный игровой фундамент. Линия атаки демонстрирует высокую результативность, умело используя свободные зоны при выходе из обороны.

Последние матчи: Игровую практику в июле команда добирала через контрольные встречи с крепкими соперниками. В крайнем товарищеском поединке «Вадуц» одержал волевую победу над швейцарским «Лугано» со счетом 2:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До этого в концовке прошлого сезона подопечные Марка Шнайдера выдали яркую беспроигрышную серию, обыграв «Виль» (3:1) и разгромив «Эшен-Маурен» (4:3). Атакующий потенциал хозяев поля находится в оптимальных кондициях.

Состояние команды: «Вадуц» имеет колоссальное преимущество в еврокубковом опыте по сравнению с гостями из Андорры. Команда находится в отличном тонусе и готова побеждать прагматично, сделав упор на дисциплинированные действия в центре поля.

«Атлетик Эскальдес»

Турнирное положение: Андоррский клуб приехал в Лихтенштейн в статусе явного аутсайдера противостояния. Главной задачей для скромного коллектива является сохранение шансов на общую интригу перед ответным домашним поединком.

Команду тренирует испанский наставник Марти Риверола, который пытается выстроить строгую оборонительную модель. Защитной линии гостей придется столкнуться с тяжелейшим давлением со стороны фланговых нападающих «Вадуца».

Последние матчи: Клуб из Андорры находится в превосходном игровом тонусе после двух официальных побед в первом раунде квалификации над «Морнаром» с одинаковым счетом 2:1. Героем ответного матча стал Давид Валеро, реализовавший два пенальти на 89-й и 92-й минутах.

Организация игры подопечных Марти Риверолы на контратаках показала себя отлично. Тем не менее, оборонительный блок команды под прессингом часто прижимается слишком глубоко к своим воротам, из-за чего в обеих прошлых играх андоррцы пропускали первыми.

Состояние команды: «Атлетик Эскальдес» постарается максимально засушить темп игры и выстроить плотные оборонительные редуты. Гостям будет крайне тяжело зацепиться даже за ничью против сыгранного и более классного оппонента

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вадуц» считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа «Атлетик Эскальдеса» — в 8.20.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.54, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.34.

Прогноз: Сыграем на победе хозяев без пропущенных мячей.

2.24 Сухая победа «Вадуца» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Вадуц» — «Атлетик Эскальдес» принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Сухая победа «Вадуца» в матче за 2.24.

Прогноз: Рискнем и сыграем на форе «Вадуца» в матче.

2.46 Фора «Вадуца» (-2) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Вадуц» — «Атлетик Эскальдес» принесёт прибыль 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Фора «Вадуца» (-2) в матче за 2.46.