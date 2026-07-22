В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы «Карабах» из Азербайджана будет принимать болгарский клуб ЦСКА София. Игра пройдет в Баку 23 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Карабах»
Турнирная таблица: «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «скакуны» набрали всего 69 очков, отстав от лидера «Сабаха» на 9 очков.
Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Карабах» нанёс два поражения клуб «Вестри» из Исландии (3:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Азербайджана одержал три победы и потерпел два поражения.
ЦСКА
Турнирная таблица: В минувшем сезоне ЦСКА из Софии занял четвёртое место, который в 36 матчах набрал 63 очка.
Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Болгарии, в первом туре внутреннего первенства «армейцы» разошлись миром с клубом «Славия» София (0:0).
В первом раунде Лиги Европы ЦСКА переиграл ирландский коллектив «Дерри Сити» (3:2 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: ЦСКА не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд, одержав четыре победы и сыграв вничью в одном поединке.
Статистика для ставок
- «Карабах» в первом раунде Лиги Европы переиграл исландский «Вестри» (6:0)
- ЦСКА в первом раунде Лиги Европы оказался сильнее ирландского «Дерри Сити» (5:3)
- «Карабах» и ЦСКА провели между собой три товарищеских матча
- «Карабах» в 2021 и 2023 одержал победы над ЦСКА (1:0, 1:0)
- ЦСКА переиграл «Карабах» в 2017 (5:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Карабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья оценивается в 3.80. На победу ЦСКА — 5.10.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.60 и 1.43.
Прогноз: Обе команды успешно прошли первый квалификационный раунд и показали хорошую результативность. «Карабах» забил шесть мячей в двух встречах с «Вестри», а ЦСКА отличился пять раз в противостоянии с «Дерри Сити».
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.60.
Прогноз: «Карабах» уверенно провел первый квалификационный раунд, дважды победив с разницей в три мяча. На своем поле азербайджанский клуб способен добиться комфортного преимущества и сделать хороший задел перед ответной встречей
Ставка: Фора «Карабаха» (-1) с коэффициентом 2.00.