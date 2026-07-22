Ждать ли результативный матч в Баку?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.60

В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы «Карабах» из Азербайджана будет принимать болгарский клуб ЦСКА София. Игра пройдет в Баку 23 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Карабах»

Турнирная таблица: «Карабах» — серебряный призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «скакуны» набрали всего 69 очков, отстав от лидера «Сабаха» на 9 очков.

Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы «Карабах» нанёс два поражения клуб «Вестри» из Исландии (3:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: В последних пяти матчах клуб из Азербайджана одержал три победы и потерпел два поражения.

ЦСКА

Турнирная таблица: В минувшем сезоне ЦСКА из Софии занял четвёртое место, который в 36 матчах набрал 63 очка.

Последние матчи: Стартовал новый сезон в чемпионате Болгарии, в первом туре внутреннего первенства «армейцы» разошлись миром с клубом «Славия» София (0:0).

В первом раунде Лиги Европы ЦСКА переиграл ирландский коллектив «Дерри Сити» (3:2 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: ЦСКА не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд, одержав четыре победы и сыграв вничью в одном поединке.

На что ставят в матче Карабах — ЦСКА Букмекерские коэффициенты на матч Карабах — ЦСКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Карабах» в первом раунде Лиги Европы переиграл исландский «Вестри» (6:0)

ЦСКА в первом раунде Лиги Европы оказался сильнее ирландского «Дерри Сити» (5:3)

«Карабах» и ЦСКА провели между собой три товарищеских матча

«Карабах» в 2021 и 2023 одержал победы над ЦСКА (1:0, 1:0)

ЦСКА переиграл «Карабах» в 2017 (5:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Карабаха» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.62. Ничья оценивается в 3.80. На победу ЦСКА — 5.10.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 2.60 и 1.43.

Прогноз: Обе команды успешно прошли первый квалификационный раунд и показали хорошую результативность. «Карабах» забил шесть мячей в двух встречах с «Вестри», а ЦСКА отличился пять раз в противостоянии с «Дерри Сити».

2.60 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Карабах» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.60.

Прогноз: «Карабах» уверенно провел первый квалификационный раунд, дважды победив с разницей в три мяча. На своем поле азербайджанский клуб способен добиться комфортного преимущества и сделать хороший задел перед ответной встречей

2.00 Фора «Карабаха» (-1) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Карабах» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Карабаха» (-1) с коэффициентом 2.00.