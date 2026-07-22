Оставят ли норвежцы ни с чем чехов?

прогноз на поединок за полуфинал квалификации Лиги Европы, ставка за 1.95

23 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги Европы сыграют «Тромсё» и «Градец Кралове». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Тромсё»

Турнирное положение: «Тромсё» выиграл путевку в квалификацию Лиги Европы, поскольку стал третьим в чемпионате Норвегии прошлого года.

Команда на 14 очков отстала от ставшего чемпионом «Викинга» и на 13 баллов от второго «Будё-Глимта», а также на один пункт опередила четвертый в таблице «Бранн».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата Швеции текущего сезона клуб на чужом поле разгромил «Хам-Кам» (4:1).

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Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также набрал три очка, когда теперь в домашних стенах оставил не у дел «Волеренгу» (4:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в трех последних поединках, два из которых были официальных, «Тромсё» выиграл, а в пяти последних матчах ни разу не проиграл.

Такая форма позволяет хозяевам сохранять хорошие шансы на выигрыш, тем более при поддержке домашних трибун и против соперника, который ниже их классом.

Йенс Хьертё-Даль — лучший бомбардир команды и чемпионата Норвегии текущего сезона с семью голами.

«Градец Кралове»

Турнирное положение: «Градец Кралове» получил возможность сыграть в отборе Лиги Европы, поскольку финишировал на четвертом месте чемпионата Чехии.

Команда на 24 очка отстала от ставшей чемпионом, пражской «Славии», а также на один балл опередила «Яблонец», который занял пятую позицию.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на нейтральной арене разошелся мировой с «Харьковом» (3:3).

Ранее еще в одном контрольном поединке коллектив также не сумел выиграть, когда теперь сыграл вничью с немецким «Вольфсбергом» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые были контрольными, «Градец Кралове» ни разу не проиграл.

Пусть это и были товарищеские встречи, гости демонстрируют неплохую форму для того, чтобы хотя бы сыграть вничью, что будет непросто, если помнить о более высоком классе соперника.

Владимир Дарида — лучший бомбардир команды в чемпионате Чехии прошлого сезона с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Тромсё» забивали больше трех голов

в четырех последних матчах «Градец Кралове» не проиграл

в пяти из шести последних матчей «Градец Кралове» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тромсё» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.50, выигрыш «Градец Кралове» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

Такой же сценарий реализовался и в трех последних матчах хозяев.

1.95 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Тромсё» — «Градец Кралове» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку так было в трех последних матчах «Тромсё».

2.71 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.71 на матч «Тромсё» — «Градец Кралове» принесёт прибыль 1710₽, общая выплата — 2710₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.71