прогноз на дуэль за полуфинал квалификации Лиги Европы, ставка за 1.83

23 июля в первом матче четвертьфинала отбора Лиги Европы сыграют «Хаммарбю» и «Андерлехт». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Хаммарбю»

Турнирное положение: «Хаммарбю» выиграл путевку в квалификацию Лиги Европы, поскольку стал вторым в чемпионате Швеции прошлого года.

Команда на 13 очков отстала от ставшего чемпионом «Мьельбю», а также на 10 пунктов опередила третий в таблице ГАИС и на 11 баллов четвертый «Гетеборг».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках 13-го тура чемпионата Швеции текущего сезона клуб на своем поле разгромил «Дегерфорс» (4:0).

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Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также набрал три очка, когда теперь в домашних стенах переиграл «Кальмар» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальных, «Хаммарбю» не знал другого результата, кроме победы.

Такая форма вроде бы позволяет хозяевам сохранять неплохие перспективы хотя бы на ничью, тем более при поддержке домашних трибун, однако против более классного соперника это будет непросто.

Паулос Абрахам — лучший бомбардир команды в чемпионате Швеции текущего сезона с восемью голами.

«Андерлехт»

Турнирное положение: «Андерлехт» получил возможность сыграть в отборе Лиги Европы, поскольку финишировал на четвертом месте чемпионата Бельгии.

Команда на 24 очка отстала от ставшего чемпионом «Брюгге», а также на четыре балла опередила «Гент», который занял пятую позицию.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на выезде одержал победу над нидерландским АЗ Алкмар (1:0).

Ранее еще в одном контрольном поединке коллектив также оказался на высоте, когда теперь уже на своем поле переиграл «Неймеген» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были контрольными, «Андерлехт» только выигрывал.

Пусть это и были товарищеские встречи, гости демонстрируют отличный ход для того, чтобы одолеть соперника даже на его арене, особенно если помнить об их более высоком классе.

Торган Азар — лучший бомбардир команды в чемпионате Бельгии прошлого сезона с 13-ю голами.

На что ставят в матче Хаммарбю — Андерлехт Букмекерские коэффициенты на матч Хаммарбю — Андерлехт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Хаммарбю» забивали больше двух голов

в четырех последних матчах «Хаммарбю» победил

в трех последних матчах «Андерлехт» победил.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хаммарбю» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.33. Ничья — в 3.40, выигрыш «Андерлехта» — в 2.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.05.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше двух мячей. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

Такой же сценарий реализовался и в шести из восьми последних матчей гостей.

1.83 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Хаммарбю» — «Андерлехт» принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, поскольку они превосходят соперника в классе, а также потому, что выиграли в трех последних матчах.

2.80 «Андерлехт» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Хаммарбю» — «Андерлехт» позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: «Андерлехт» победит за 2.80