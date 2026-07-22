прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.68

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Санта-Колома» и «Рапид» Вена. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.

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«Санта-Колома»

Турнирное положение: «Санта-Колома» уже успела пройти первый раунд квалификации Лиги конференций. Андоррцы дважды обыграли «Пенибонт».

При этом «Санта-Колома» в двух первых матчах турнира не пропустила ни разу. Это ли не достижение для клуба из страны-карлика?!

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Санта-Колома» переиграла «Пенибонт» (3:0).

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До того команда одолела того же соперника (1:0). Так что андоррцы уже прыгнули выше головы, а уж настрой на «Рапид» явно будет максимальным!

При этом «Санта-Колома» в пяти последних матчах одержала две победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при шести пропущенных.

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Состояние команды: «Санта-Колома» находится на эмоциональном подъеме. Проход даже одного раунда еврокубков для андоррского клуба уже сродни подвигу.

При всем при этом «Санта-Колома» постарается дать бой австрийцам. Андоррцы явно рассчитывают на надежность своих тылов.

«Рапид» Вена

Турнирное положение: «Рапид» Вена летом активно проводил контрольные поединки. В них команда победила 4 раза при двух ничьих.

Причем «Рапид» Вена победил в трех своих последних матчах. В них команда настреляла 9 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Рапид» Вена переиграл «Гамбург» (3:2).

Несколько ранее команда в спарринге уверенно одолела «Панатинаикос» (4:1). Да и поединок со скромной «Хертой Уэлс» завершился успехом (2:1).

В шести своих последних матчах «Рапид» Вена победил 4 раза. Команде удалось отличиться 15 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Рапид» Вена продуктивно подготовился к новому сезону. В спаррингах команда смотрелась весьма симпатично, да и в Лиге конференций способна пройти далеко.

На месте и главная ударная сила команды Эрджан Кара. В минувшем чемпионате Австрии он отличился шестью голами, да и в последнем спарринге оформил дубль в ворота «Гамбурга».

Ныне «Рапид» Вена выглядит весьма симпатично. У команды есть все шансы соорудить комфортное преимущество перед ответной встречей.

На что ставят в матче Санта-Колома — Рапид Вена Букмекерские коэффициенты на матч Санта-Колома — Рапид Вена: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рапид» Вена в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценивается в 5.50, тогда как победа оппонента — в 9.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.63.

Прогноз: Австрийцы выглядят мощнее оппонента, к тому же были результативны в летних спаррингах.

2.68 Фора «Рапида» Вена -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч «Санта-Колома» — «Рапид» Вена принесёт чистый выигрыш 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: Фора «Рапида» Вена -2.5 за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Санта-Колома» — «Рапид» Вена принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет