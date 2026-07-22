23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Санта-Колома» и «Рапид» Вена. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.
«Санта-Колома»
Турнирное положение: «Санта-Колома» уже успела пройти первый раунд квалификации Лиги конференций. Андоррцы дважды обыграли «Пенибонт».
При этом «Санта-Колома» в двух первых матчах турнира не пропустила ни разу. Это ли не достижение для клуба из страны-карлика?!
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Санта-Колома» переиграла «Пенибонт» (3:0).
До того команда одолела того же соперника (1:0). Так что андоррцы уже прыгнули выше головы, а уж настрой на «Рапид» явно будет максимальным!
При этом «Санта-Колома» в пяти последних матчах одержала две победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при шести пропущенных.
Состояние команды: «Санта-Колома» находится на эмоциональном подъеме. Проход даже одного раунда еврокубков для андоррского клуба уже сродни подвигу.
При всем при этом «Санта-Колома» постарается дать бой австрийцам. Андоррцы явно рассчитывают на надежность своих тылов.
«Рапид» Вена
Турнирное положение: «Рапид» Вена летом активно проводил контрольные поединки. В них команда победила 4 раза при двух ничьих.
Причем «Рапид» Вена победил в трех своих последних матчах. В них команда настреляла 9 мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Рапид» Вена переиграл «Гамбург» (3:2).
Несколько ранее команда в спарринге уверенно одолела «Панатинаикос» (4:1). Да и поединок со скромной «Хертой Уэлс» завершился успехом (2:1).
В шести своих последних матчах «Рапид» Вена победил 4 раза. Команде удалось отличиться 15 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Рапид» Вена продуктивно подготовился к новому сезону. В спаррингах команда смотрелась весьма симпатично, да и в Лиге конференций способна пройти далеко.
На месте и главная ударная сила команды Эрджан Кара. В минувшем чемпионате Австрии он отличился шестью голами, да и в последнем спарринге оформил дубль в ворота «Гамбурга».
Ныне «Рапид» Вена выглядит весьма симпатично. У команды есть все шансы соорудить комфортное преимущество перед ответной встречей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рапид» Вена в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценивается в 5.50, тогда как победа оппонента — в 9.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.44, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.63.
Прогноз: Австрийцы выглядят мощнее оппонента, к тому же были результативны в летних спаррингах.
Ставка: Фора «Рапида» Вена -2.5 за 2.68.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Австрийцы победили в трех своих последних матчах
- «Санта-Колома» уверенно прошла первый раунд квалификации
- «Рапид» Вена в кадровом плане выглядит куда выгоднее оппонента
- Австрийцы в шести спаррингах победили 4 раза
- «Рапид» Вена не проигрывает уже 2 месяца