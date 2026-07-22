Тель-авивский «Хапоэль» и «Лудогорец» не порадуют зрителей обилием голов?

прогноз в матче Лиги конференций, ставка за 2.60

23 июля в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций сыграют «Хапоэль» Тель-Авив и «Лудогорец». Начало встречи — в 21:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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«Хапоэль» Тель-Авив

Перед матчем: «Хапоэль» начинает свой путь в Лиге конференций со второго отборочного раунда турнира.

Команда заняла четвертое место в турнирной таблице израильской Суперлиги, что позволило попасть в третий по значимости еврокубок.

Последние матчи: Свой предыдущий матч команда провела в рамках Кубка Тото, где обыграл в серии пенальти «Бейтар» — 2:2, 5:3 по пен.

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До того «Хапоэль» разошелся миром с «Баньска-Быстрицей» (0:0) и переиграла «Дунайску Стреду» (1:0) в товарищеских матчах.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Клуб в первом же сезоне после возвращения в элиту израильского футбола смог попасть в еврокубки, что является уже успехом для команды.

Вряд ли стоит ожидать чего-то большего от коллектива из Тель-Авива, ведь соперник будет с куда большим опытом выступлений в еврокубках за последние пять лет как минимум.

«Лудогорец»

Перед матчем: Болгарский гранд также стартует в Лиге конференций со стадии второго отборочного раунда.

Команда из Разграда в прошлом сезоне впервые за полтора десятка лет не смогла выиграть чемпионат страны, заняв третье место в турнирной таблице и пробившись в еврокубки только через стыковые матчи.

Последние матчи: «Лудогорец» уже сыграл в первом туре Первой лиги Болгарии, где минимально обыграл «Локомотив» из Пловдива.

До того команда со счетом 1:0 разобралась в «товарняках» с албанской «Теутой» и софийским «Септември».

Состояние команды: «Лудогорец» уже избаловал своих поклонников постоянным участием в основной стадии еврокубков и вылет на стадии отбора будет полным фиаско для команды из Разграда.

Безусловно, команда подходит к матчу в хорошей игровой форме и попробует если не выиграть, то точно не проиграть в первой встрече.

Статистика для ставок

«Хапоэль» не проигрывал в шести последних матчах, включая последнюю игру прошлого сезона

«Лудогорец» выиграл в шести из семи последних встречах

Команды никогда прежде не играли друг против друга

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Лудогорец» фаворитом с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.10, а победа «Хапоэля» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно противоположными коэффициентами — 2.37 и 1.53.

Прогноз: Большинство игр команд заканчивались крайне нерезультативно и эта встреча не станет исключением.

2.60 Тотал меньше 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Хапоэль» ТА — «Лудогорец» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.60.

Прогноз: Также можно поставить на то, что ни в одном из таймов не будет забито больше одного гола.

2.06 Тотал меньше 1,5 в обих таймах Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Хапоэль» ТА — «Лудогорец» позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Тотал меньше 1,5 в обоих таймах за 2.06