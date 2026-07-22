прогноз на матч Лиги конференций ставка за 1.80

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций эстонская «Флора» будет принимать ТНС из Уэльса. Игра пройдет в Таллинне 23 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Флора»

Турнирная таблица: В нынешнем розыгрыше чемпионат Эстонии клуб из Таллинна занимает 2-е место с 36 пунктами и отстаёт от лидера «Левадии» на 10 баллов.

Последние матчи: В 20 туре чемпионата Эстонии «Флора» дома проиграла клубу «Нымме Юнайтед» (1:2).

В первом раунде Лиги чемпионов команда проиграла чемпиону Грузии — «Иберии» (2:3 — поражение дома, 2:2 — ничья в гостях).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Флора» одержала две победы, одну встречу завершила вничью и потерпела два поражения.

ТНС

Турнирная таблица: В чемпионате Уэльса ТНС завоевал золото, набрав 80 очков после 32 туров. Валлийский клуб одержал 26 побед, сыграл 2 матча вничью и в 4 играх потерпел поражение.

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Нью-Сейнтс» проиграл чемпиону Азербайджана «Сабаху» (1:2- поражение дома, 0:2 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах чемпион Уэльса одержал две победы, одну игру сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Флора» проиграла «Иберии» в Лиге чемпионов (4:5)

ТНС проиграл «Сабаху» в Лиге чемпионов (1:4)

«Флора» и ТНС ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Флоры» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.35. На победу ТНС — 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Обе команды играют в атакующий футбол, в среднем за матч футболисты «Флоры» и ТНС забивают по 2-3 мяча.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Флора» — ТНС принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, «Флора» будет играть дома и имеет хорошие шансы добиться победы в первом матче противостояния.

2.25 Победа «Флоры» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Флора» — ТНС принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Флоры» с коэффициентом 2.25.