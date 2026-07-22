прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций венгерский «Дебрецен» будет принимать «Пюник» из Армении. Игра пройдет в Дебрецене 23 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Дебрецен»

Турнирная таблица: «Дебрецен» финишировал на 4-м месте, набрав 53 очка в 33 сыгранных матчах.

Последние матчи: Венгерский клуб перед стартом Лиги конференций провел три товарищеских матча, обыграв «Славен» (1:0), сыграв вничью с «Аустрией» (1:1) и проиграв клубу «Желехничар Панчево» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении, в минувшем сезоне клуб из Еревана набрал 55 очков. От чемпиона команды «Арарат-Армения» отставание составило 5 пунктов.

Последние матчи: Клуб из Еревана в первом раунде Лиги конференций переиграл мальтийский клуб «Марсакслокк» (1:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Пюник» одержал три победы, одну игру сыграл вничью и потерпел одно поражение.

На что ставят в матче Дебрецен — Пюник Букмекерские коэффициенты на матч Дебрецен — Пюник: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Дебрецен» финишировал на 4-м месте чемпионата Венгрии

«Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении

«Пюник» и «Дебрецен» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Дебрецена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Пюника» — 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75.

Прогноз: Венгерский клуб сейчас на ходу, в среднем за матч команда забивает по голу, ожидаем, что «Дебрецен» добьется успеха в матче против «Пюника».

1.80 Победа «Дебрецена» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Дебрецен» — «Пюник» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Дебрецена» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Дебрецен» — «Пюник» принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.