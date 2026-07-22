В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций венгерский «Дебрецен» будет принимать «Пюник» из Армении. Игра пройдет в Дебрецене 23 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Василий РошкованВасилий РошкованЭксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Дебрецен»

Турнирная таблица: «Дебрецен» финишировал на 4-м месте, набрав 53 очка в 33 сыгранных матчах.

Последние матчи: Венгерский клуб перед стартом Лиги конференций провел три товарищеских матча, обыграв «Славен» (1:0), сыграв вничью с «Аустрией» (1:1) и проиграв клубу «Желехничар Панчево» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.

«Пюник»

Турнирная таблица: «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении, в минувшем сезоне клуб из Еревана набрал 55 очков. От чемпиона команды «Арарат-Армения» отставание составило 5 пунктов.

Последние матчи: Клуб из Еревана в первом раунде Лиги конференций переиграл мальтийский клуб «Марсакслокк» (1:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах «Пюник» одержал три победы, одну игру сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

  • «Дебрецен» финишировал на 4-м месте чемпионата Венгрии
  • «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении
  • «Пюник» и «Дебрецен» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Дебрецена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Пюника» — 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75.

Прогноз: Венгерский клуб сейчас на ходу, в среднем за матч команда забивает по голу, ожидаем, что «Дебрецен» добьется успеха в матче против «Пюника».

1.80Победа «Дебрецена»Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 1.80 на матч «Дебрецен» — «Пюник»  принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Дебрецена» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.95ТБ 2.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.95 на матч «Дебрецен» — «Пюник»  принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.95.