В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций венгерский «Дебрецен» будет принимать «Пюник» из Армении. Игра пройдет в Дебрецене 23 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Дебрецен»
Турнирная таблица: «Дебрецен» финишировал на 4-м месте, набрав 53 очка в 33 сыгранных матчах.
Последние матчи: Венгерский клуб перед стартом Лиги конференций провел три товарищеских матча, обыграв «Славен» (1:0), сыграв вничью с «Аустрией» (1:1) и проиграв клубу «Желехничар Панчево» (1:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел два поражения.
«Пюник»
Турнирная таблица: «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении, в минувшем сезоне клуб из Еревана набрал 55 очков. От чемпиона команды «Арарат-Армения» отставание составило 5 пунктов.
Последние матчи: Клуб из Еревана в первом раунде Лиги конференций переиграл мальтийский клуб «Марсакслокк» (1:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах «Пюник» одержал три победы, одну игру сыграл вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Дебрецен» финишировал на 4-м месте чемпионата Венгрии
- «Пюник» — бронзовый призёр чемпионата Армении
- «Пюник» и «Дебрецен» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Дебрецена» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Пюника» — 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.75.
Прогноз: Венгерский клуб сейчас на ходу, в среднем за матч команда забивает по голу, ожидаем, что «Дебрецен» добьется успеха в матче против «Пюника».
Ставка: Победа «Дебрецена» с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.95.