прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.00

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Алашкерт» из Армении будет принимать «Клуж» из Румынии. Игра пройдет в Ереване 23 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Алашкерт»

Турнирная таблица: «Алашкерт» в сезоне 2025/2026 финишировал на 4-м месте чемпионата Армении, набрав 53 очка.

Последние матчи: Клуб из Еревана в первом раунде Лиги конференций переиграл казахстанскую команду «Елимай» (2:2 — дома, 1:1 — в гостях, 6:5 — в серии пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних матчах «Алашкерт» одержал три победы, сыграл одну игру вничью и потерпел одно поражение.

«Клуж»

Турнирная таблица: В чемпионате Румынии «Клуж» 11-е место, не набрав ни одного очка. В минувшем сезоне ЧФР финишировал на третьем месте с 43 очками в активе. От чемпиона «Университати Крайова» отставание составило 7 очков.

Последние матчи: Стартовал новый сезон в румынском первенстве. В первом туре «Клуж» на выезде уступил «Оцелулу» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах бронзовый призёр чемпионата Румынии одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и потерпел два поражения.

На что ставят в матче Алашкерт — Клуж Букмекерские коэффициенты на матч Алашкерт — Клуж: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Алашкерт» в первом раунде Лиги конференций обыграл казахстанский «Елимай» (3:3, 6:5 — победа в серии пенальти)

«Клуж» — бронзовый призёр чемпионата Румынии

В 2018 «Клуж» дважды обыграл «Алашкерт» в Лиге Европы (5:0 — дома, 2:0 — в гостях)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Клужа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 3.15. На победу «Алашкерта» — 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.58.

Прогноз: «Клуж» знает подход к армянскому клубу, соперники уже встречались раньше. К тому же бронзовый призер Румынии классом выше «Алашкерта».

2.00 Победа «Клужа» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Алашкерт» — «Клуж» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Клужа» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Алашкерт» — «Клуж» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.