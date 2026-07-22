23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Дила» и «Аполлон». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Дила»
Турнирное положение: «Дила» в новом сезоне выступает неудачно. Ныне команда пребывает на 6-м месте чемпионата Грузии.
При этом «Дила» всего на 4 очка оторвалась от опасной зоны. В свои же ворота команда пропустила 19 мячей в 19 поединках чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дила» уступила «Виртусу» (0:1).
До того команда уверенно одолела того же соперника (3:1). А вот поединок с тбилисским «Динамо» завершился поражением в серии пенальти.
При этом «Дила» в пяти последних матчах одержала две победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при трех пропущенных.
Состояние команды: «Дила» выглядит убогенько. Что говорить, если даже скромный санмаринский барьер был пройден натужно?!
Как бы там ни было, «Дила» постарается дать бой киприотам. Вот только грузины не блещут в плане результативности и даже в своем чемпионате проигрывают в каждом втором матче.
«Аполлон»
Турнирное положение: «Аполлон» финишировал третьим в чемпионате Кипра. Команда на два очка отстала от второй позиции.
Причем «Аполлон» в 36 матчах своего чемпионата забил 52 мяча. А вот пропустила команда 41 раз, уступив аж в девяти матчах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Аполлон» расписал мировую с АЕКом Ларнака (0:0).
Несколько ранее команда в спарринге уверенно одолела «Гоу Эхед Иглс» (3:0). Да и поединок с «Утрехтом» завершился успехом (1:0).
В трех своих последних матчах «Аполлон» победил два раза. Команде удалось отличиться 4 забитыми мячами без пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Аполлон» продуктивно подготовился к новому сезону. В спаррингах команда не пропускала, да и в Лиге конференций способна пройти далеко.
На месте и главная ударная сила команды Брандон Томас. В минувшем чемпионате Кипра он отличился 9 голами.
Ныне «Аполлон» выглядит весьма симпатично. Оборонительные редуты монолитны, да и в Грузии можно соорудить комфортное преимущество перед ответной встречей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аполлон» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценивается в 3.10, тогда как победа оппонента — в 3.20.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.20, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.65.
Прогноз: Киприоты выглядят мощнее оппонента, к тому же ни разу не пропустили в летних спаррингах.
Ставка: Победа «Аполлона» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Киприоты в трех своих последних матчах не пропустили ни разу
- «Дила» в среднем забивает гол за матч
- «Аполлон» в кадровом плане выглядит мощнее оппонента
- «Дила» с трудом прошла санмаринский барьер
- «Аполлон» не проигрывал в 3 матчах кряду