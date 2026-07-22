прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Пайде» из Эстонии будет принимать «Зирю» из Азербайджана. Игра пройдет в Пярну 23 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Пайде»

Турнирная таблица: В чемпионате Эстонии «Пайде» занимает 4-е место, набрав 32 очка.

Последние матчи: В 20-м туре эстонского первенства «Пайде» проиграл клубу «Лаагри» (2:5). В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Пайде» переиграл литовский «Хегельманн» (3:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: Эстонский коллектив в последних матчах одержал две победы, сыграл две встречи вничью и в одном поединке потерпел поражение.

«Зиря»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на пятом месте, набрав 53 очка: 13 побед, 14 ничьих и 6 поражений.

Последние матчи: «Зиря» в двух встречах первого раунда Лиги конференций переиграла «Торпедо» Кутаиси (3:0 — победа дома, 3:0 — победа в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних играх «Зиря» одержала три победы и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Зиря» переиграла «Торпедо» Кутаиси в первом раунде Лиги конференций (6:0)

«Пайде» переиграл «Хегельманн» в первом раунде Лиги конференций (4:1)

«Зиря» и «Пайде» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Зиря» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценивается в 5.10. На победу «Пайде» — 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Зиря» в первом раунде показала яркий футбол, забив грузинам шесть безответных мячей. Азербайджанский коллектив явно настроен на продолжение борьбы в еврокубках.

1.90 Фора «Зири» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Пайде» — «Зиря» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Зири» (-1.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Учитывая игры в первом раунде «Пайде» и «Зири», можно рискнуть, что клубы сыграют результативно.

1.80 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Пайде» — «Зиря» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.