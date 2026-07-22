прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.00

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют ХИК и «Колрейн». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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ХИК

Турнирное положение: ХИК нынче пребывает в накате. Команда по итогам 16 туров чемпионата Финляндии находится на 5-й позиции.

При этом ХИК забил 27 мячей при 20 пропущенных. К тому же отставание от первой тройки составляет всего лишь 2 очка.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. ХИК сумел одолеть ВПС (2:1).

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До того команда была бита «Лахти» (0:2). Зато в кубковом поединке с «Ильвесом» она сумела одержать победу (2:1). В общем, ни о какой стабильности и речи не идет.

При этом ХИК победил в двух своих последних домашних поединках. На месте и опытнейший форвард Теему Пукки, на счету которого 5 мячей в чемпионате.

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Состояние команды: ХИК твердо намерен пробиться в групповой этап Лиги конференций. Опытный Пукки способен повести за собой партнеров.

И уж точно ХИК будет действовать максимально агрессивно в атаке. Надо же как-то компенсировать неудачное выступление в чемпионате?!

«Колрейн»

Турнирное положение: «Колрейн» в межсезонье успел провести 6 контрольных матчей. В них команда добыла 5 побед при одной ничьей.

Причем «Колрейн» в кадровом плане выглядит довольно скромно. К тому же оппоненты по спаррингам были довольно скромными.

Последние матчи: в пяти своих последних поединках команде удалось победить. Причем в трех из них «Колрейн» сохранил свои владения сухими.

В последнем спарринге команда уверенно одолела «Портадаун» (3:0). До того она сумела переиграть «Слайго Роверс» (2:1).

В шести своих последних матчах «Колрейн» настрелял 15 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила четыре раза.

Состояние команды: «Колрейн» довольно продуктивно подготовился к новому сезону. Вот только победы в контрольных поединках еще не гарантируют успехи в еврокубках.

Североирландцы только начинают официальный сезон. В отличие от них, финский чемпионат в самом разгаре…

Наверняка «Колрейн» постарается как можно эффективнее сыграть вторым номером. Североирландцы довольно неплохо действуют на стандартах, однако в кадровом плане уж слишком скромны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ХИК считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в 7.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.50, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: ХИК имеет в своем составе достаточно квалифицированных исполнителей во всех линиях, к тому же чемпионат Финляндии в самом разгаре.

2.00 Фора ХИКа -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ХИК — «Колрейн» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора ХИКа -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники забьют больше трех мячей на двоих.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч ХИК — «Колрейн» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет