прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.04

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Бейтар». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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АЕК Ларнака

Турнирное положение: АЕК Ларнака провел четыре контрольных матча. Вот только команда в них победила лишь однажды.

При этом АЕК Ларнака минувший чемпионат Кипра завершил на втором месте. Отставание от чемпиона составило аж 18 очков.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. АЕК Ларнака подписал мировую с «Аполлоном» (0:0).

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До того команда была бита «Аяксом» (0:1). Плюс поединок с ПАОКом также завершился досадной коллизией (2:3).

При этом АЕК Ларнака в четырех контрольных поединках отличился 4 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила пять раз.

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Состояние команды: АЕК Ларнака ныне пребывает не в лучших кондициях. Команда не может победить в трех матчах кряду.

Тем не менее киприоты будут максимально настроены на битву с израильтянами. Тем паче оппонент также не отличается стабильностью в игре и результатах. Не будем забывать и о факторе преимущества своего поля!

«Бейтар»

Турнирное положение: «Бейтар» уже успел провести свой первый официальный поединок. Команда в финале Кубка Тото в серии пенальти уступила тель-авивскому «Хапоэлю».

Причем «Бейтар» минувший чемпионат своей страны завершил на 2-й позиции. Команда на три очка отстала от чемпиона.

Последние матчи: поражение в финале Кубка Тото не может не угнетать. Да и в спаррингах команда смотрелась не столь выгодно.

В последнем летнем контрольном матче команда одолела «Дукаджини» (1:0). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Ардой» (0:0).

В четырех своих последних матчах «Бейтар» победил один раз. В них команда отличилась 5 мячами при четырех пропущенных.

Состояние команды: «Бейтар» довольно натужно вошел в новый сезон. Да и в кадровом аспекте команда выглядит скромно.

Израильтяне в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. К тому же в летних контрольных матчах команда не явно преуспевала в созидательном плане.

Видимо, «Бейтар» постарается максимально эффективно использовать контратаки. Тем более, киприоты в спаррингах выглядели бледно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.34, а победа «Бейтара» — в 3.53.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.09, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.70.

Прогноз: АЕК Ларнака способен прибавить в плане реализации, тогда как израильтяне в созидательном плане выглядят скромно.

2.04 Победа АЕКа Ларнака Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч АЕК Ларнака — «Бейтар» принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа АЕКа Ларнака за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.09 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч АЕК Ларнака — «Бейтар» принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.

Пять причин, почему ставка зайдет