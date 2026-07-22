23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют АЕК Ларнака и «Бейтар». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.
АЕК Ларнака
Турнирное положение: АЕК Ларнака провел четыре контрольных матча. Вот только команда в них победила лишь однажды.
При этом АЕК Ларнака минувший чемпионат Кипра завершил на втором месте. Отставание от чемпиона составило аж 18 очков.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. АЕК Ларнака подписал мировую с «Аполлоном» (0:0).
До того команда была бита «Аяксом» (0:1). Плюс поединок с ПАОКом также завершился досадной коллизией (2:3).
При этом АЕК Ларнака в четырех контрольных поединках отличился 4 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила пять раз.
Состояние команды: АЕК Ларнака ныне пребывает не в лучших кондициях. Команда не может победить в трех матчах кряду.
Тем не менее киприоты будут максимально настроены на битву с израильтянами. Тем паче оппонент также не отличается стабильностью в игре и результатах. Не будем забывать и о факторе преимущества своего поля!
«Бейтар»
Турнирное положение: «Бейтар» уже успел провести свой первый официальный поединок. Команда в финале Кубка Тото в серии пенальти уступила тель-авивскому «Хапоэлю».
Причем «Бейтар» минувший чемпионат своей страны завершил на 2-й позиции. Команда на три очка отстала от чемпиона.
Последние матчи: поражение в финале Кубка Тото не может не угнетать. Да и в спаррингах команда смотрелась не столь выгодно.
В последнем летнем контрольном матче команда одолела «Дукаджини» (1:0). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Ардой» (0:0).
В четырех своих последних матчах «Бейтар» победил один раз. В них команда отличилась 5 мячами при четырех пропущенных.
Состояние команды: «Бейтар» довольно натужно вошел в новый сезон. Да и в кадровом аспекте команда выглядит скромно.
Израильтяне в среднем пропускают чуть чаще гола за матч. К тому же в летних контрольных матчах команда не явно преуспевала в созидательном плане.
Видимо, «Бейтар» постарается максимально эффективно использовать контратаки. Тем более, киприоты в спаррингах выглядели бледно.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: АЕК Ларнака считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.34, а победа «Бейтара» — в 3.53.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.09, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.70.
Прогноз: АЕК Ларнака способен прибавить в плане реализации, тогда как израильтяне в созидательном плане выглядят скромно.
Ставка: Победа АЕКа Ларнака за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бейтар» вряд ли успеет отойти от неудачи в Кубке Тото
- АЕК Ларнака имеет в своем составе довольно качественных исполнителей
- «Бейтар» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
- АЕК Ларнака в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- Обе команды не преуспевали в летних спаррингах