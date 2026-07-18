прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.80

19 июля во втором туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Велес Москва» и «Челябинск». Начало встречи — 17:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Велес Москва»

Турнирное положение: после первого тура «Велес Москва» идёт в лидирующей группе с 3 очками.

Последние матчи: в первом туре в напряжённом матче был обыгран «Нефтехимик» со счётом 1:0. Игра получилась не самой зрелищной, а единственный гол в начале второго тайма забил полузащитник Александр Шубин.

Ранее была ничья в товарищеском матче со «СКА‑Хабаровск» (2:2) и поражение от «Волги» (0:2).

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Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: после двух лет отсутствия в Первой лиге «Велес» смог вернуться. На тренерском мостике снова Александр Стукалов, как и во время первого захода команды в ФНЛ. Традиционно «Велес Москва» не шикует, а живёт по средствам, комплектуясь в основном за счёт свободных агентов.

«Челябинск»

Турнирное положение: пока «Челябинск» идёт третьим в таблице Первой лиги с 3 очками.

Последние матчи: домашняя встреча со «СКА‑Хабаровск» удалась «Челябинску», и победа в ней со счётом 3:1 стала абсолютно заслуженной. В очередной раз роль первой скрипки исполнил Рамазан Гаджимурадов, оформивший дубль. Также отличился Алексей Бердников.

До этого были ничьи в товарищеских матчах с «Миассом» (1:1) и «Уралом» (2:2).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: летом «Челябинск» однозначно усилился, у команды солидный бюджет и цель выйти в РПЛ. Пришло пополнение из РПЛ в виде вратаря Ломаева, нападающего Урванцева, Жемалетдинова, полузащитника Макарова и защитника Бема. Тренирует команду по‑прежнему Роман Пилипчук.

На что ставят в матче Велес Москва — Челябинск Букмекерские коэффициенты на матч Велес Москва — Челябинск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2025 году во Второй лиге «Челябинск» выиграл дома (3:1), но уступил в гостях (1:2).

Годом ранее команды обменялись победами в гостях со счётом 1:3.

До этого «Челябинск» выиграл в гостях (1:0), а дома сыграл вничью (0:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Велес Москва» дают 2,85, а на «Челябинск» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,0.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: конечно, «Челябинск» намного сильнее по уровню и составу, и удивительно, что котировки букмекеры дают почти по равной. Команда Пилипчука является одним из главных фаворитов сезона, тогда как «Велес» ставит задачу удержать место в Первой лиге.

1.80 Победа «Челябинска» с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Велес Москва» — «Челябинск» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Основная ставка: победа «Челябинска» с форой 0 за 1,80.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.

2.65 Чистая победа «Челябинска» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Велес Москва» — «Челябинск» принесёт прибыль 1650₽, общая выплата — 2650₽

Дополнительная ставка: чистая победа «Челябинска» за 2,65.