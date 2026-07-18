19 июля во втором туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Велес Москва» и «Челябинск». Начало встречи — 17:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Велес Москва»
Турнирное положение: после первого тура «Велес Москва» идёт в лидирующей группе с 3 очками.
Последние матчи: в первом туре в напряжённом матче был обыгран «Нефтехимик» со счётом 1:0. Игра получилась не самой зрелищной, а единственный гол в начале второго тайма забил полузащитник Александр Шубин.
Ранее была ничья в товарищеском матче со «СКА‑Хабаровск» (2:2) и поражение от «Волги» (0:2).
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: после двух лет отсутствия в Первой лиге «Велес» смог вернуться. На тренерском мостике снова Александр Стукалов, как и во время первого захода команды в ФНЛ. Традиционно «Велес Москва» не шикует, а живёт по средствам, комплектуясь в основном за счёт свободных агентов.
«Челябинск»
Турнирное положение: пока «Челябинск» идёт третьим в таблице Первой лиги с 3 очками.
Последние матчи: домашняя встреча со «СКА‑Хабаровск» удалась «Челябинску», и победа в ней со счётом 3:1 стала абсолютно заслуженной. В очередной раз роль первой скрипки исполнил Рамазан Гаджимурадов, оформивший дубль. Также отличился Алексей Бердников.
До этого были ничьи в товарищеских матчах с «Миассом» (1:1) и «Уралом» (2:2).
Не сыграют: все лидеры в строю.
Состояние команды: летом «Челябинск» однозначно усилился, у команды солидный бюджет и цель выйти в РПЛ. Пришло пополнение из РПЛ в виде вратаря Ломаева, нападающего Урванцева, Жемалетдинова, полузащитника Макарова и защитника Бема. Тренирует команду по‑прежнему Роман Пилипчук.
Статистика для ставок
- В 2025 году во Второй лиге «Челябинск» выиграл дома (3:1), но уступил в гостях (1:2).
- Годом ранее команды обменялись победами в гостях со счётом 1:3.
- До этого «Челябинск» выиграл в гостях (1:0), а дома сыграл вничью (0:0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Велес Москва» дают 2,85, а на «Челябинск» — 2,65, ничью букмекеры оценивают в 3,0.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,63, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.
Прогноз: конечно, «Челябинск» намного сильнее по уровню и составу, и удивительно, что котировки букмекеры дают почти по равной. Команда Пилипчука является одним из главных фаворитов сезона, тогда как «Велес» ставит задачу удержать место в Первой лиге.
Основная ставка: победа «Челябинска» с форой 0 за 1,80.
Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.
Дополнительная ставка: чистая победа «Челябинска» за 2,65.