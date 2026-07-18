Удержится ли «Астана» в топ-3?

прогноз на матч 18-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.80

19 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Иртыш» Павлодар и «Астана». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Иртыш» Павлодар

Турнирное положение: «Иртыш» Павлодар после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 11 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает последнее, 16-е место с отставанием в пять пунктов от спасительной 14-й строчки, а также в четыре балла от вышестоящего «Кызылжара».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 17-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Женису» (0:1).

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Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Кайсаром» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в восьми последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лигу, «Иртыш» Павлодар проиграл трижды, а в 14-ти последних матчах ни разу не выиграл.

Хозяевам поля трудно рассчитывать на три очка с учетом такой формы, даже несмотря на домашнее поле, тем более, что соперник посильнее их.

Жан По — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 29 очков в активе и борется за выход в еврокубки.

Команда занимает третье место в зоне континентальных турниров (топ-3) с отрывом в два пункта от четвертого «Окжетпеса», а также с отставанием в 10 баллов от второго в таблице «Кайрата».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке — ответном в 1/8 финала отбора Лиги конференций — коллектив дома проиграл албанскому «Динамо» Тирана (1:4) и покинул турнир.

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив набрал три очка, когда снова-таки на своем поле одержал победу над «Актобе» (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, состоявшиеся в разных турнирах, «Астана» выиграла трижды при одном поражении.

Такие выступления делают гостей фаворитом грядущего матча, пусть даже и на чужом поле, ведь соперник — один из аутсайдеров лиги, который давно не выигрывает.

Марин Томасов — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

На что ставят в матче Иртыш Павлодар — Астана Букмекерские коэффициенты на матч Иртыш Павлодар — Астана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Иртыш» сыграл вничью

в четырех из пяти последних матчей «Иртыша» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти оследних матчей «Астаны» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.70. Ничья — в 3.55, выигрыш «Иртыша» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.15.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше двух мячей. Так было и в их позапрошлом выездном поединке.

Тем временем, в четырех из семи последних матчей хозяев поля реализовался аналогичный сценарий.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Иртыш» Павлодар — «Астана» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку именно так было в трех из пяти последних матчей «Астаны».

2.45 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Иртыш» Павлодар — «Астана» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45