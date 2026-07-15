16 июля в матче 12-го тура чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Бухара». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтяники» на данный момент лидируют в чемпионате. Команда на два очка опережает идущий следом «Пахтакор».
При этом «Нефтчи» Фергана уступил всего один раз в 11 матчах. Забила же команда 25 мячей при всего лишь трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ферганцы в контрольной встрече уступили «Зениту» (1:4).
До того команда потеряла очки в матче с АГМК (0:0). Зато поединок с «Кокандом» принес в копилку три зачетных балла (4:0).
В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Фергана победил 3 раза. В этих поединках игроки команды сумели отличиться 9 забитыми мячами при пяти пропущенных.
Состояние команды: Ферганцы не пропускали в трех своих последних поединках. Да и оплеуха в спарринге от «Зенита» показала слабые стороны команды и дала почву для анализа.
При этом «Нефтчи» Фергана традиционно успешно противостоит «Бухаре». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих. К тому же в родных стенах ферганцы в нынешнем чемпионате победили 5 раз из шести.
«Бухара»
Турнирное положение: Эта команда сражается за попадание на пьедестал. «Бухара» находится на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Бухара» лишь по дополнительным показателям отстает от заветной третьей позиции. А вот забила команда 15 мячей в 11 матчах. Показатели средние, но у конкурентов они не лучше.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Бухара» одолела «Согдиану» (2:1).
До того команда натужно переиграла «Машъал» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Пахтакору».
При этом «Бухара» в пяти своих последних поединках победила два раза при двух поражениях. В этих матчах бухарцы отличились 6 забитыми мячами при шести же пропущенных.
Состояние команды: «Бухара» двух в последних матчах до паузы добыла 6 очков. На этой волне можно и нужно догонять конкурентов.
Вне родных стен «Бухара» выступает относительно продуктивно. В пяти выездных поединках команда разжилась семью очками, что является седьмым результатом в лиге.
И уж точно бухарцы в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только для этого нужно сдержать атаки лидера чемпионата…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Фергана в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценивается в 4.07, тогда как победа соперника — в 8.65.
Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 2.13 и 1.67.
Прогноз: «Нефтяники» атакуют мощнее всех в лиге, к тому же бухарцы не столь продуктивно выступают на чужих полях.
Ставка: Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более двух раз.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Нефтчи» Фергана в 11 турах пропустил всего 3 мяча
- Бухарцы уже 5 лет не могут обыграть «нефтяников»
- «Бухара» пропустила 7 мячей в 5 матчах на полях соперников
- «Нефтчи» Фергана забивает чаще всех в лиге — 25 мячей
- Ферганцы не пропускали в трех последних матчах чемпионата