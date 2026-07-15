16 июля в матче 12-го тура чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Нефтчи» Фергана и «Бухара». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтяники» на данный момент лидируют в чемпионате. Команда на два очка опережает идущий следом «Пахтакор».

При этом «Нефтчи» Фергана уступил всего один раз в 11 матчах. Забила же команда 25 мячей при всего лишь трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Ферганцы в контрольной встрече уступили «Зениту» (1:4).

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До того команда потеряла очки в матче с АГМК (0:0). Зато поединок с «Кокандом» принес в копилку три зачетных балла (4:0).

В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Фергана победил 3 раза. В этих поединках игроки команды сумели отличиться 9 забитыми мячами при пяти пропущенных.

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Состояние команды: Ферганцы не пропускали в трех своих последних поединках. Да и оплеуха в спарринге от «Зенита» показала слабые стороны команды и дала почву для анализа.

При этом «Нефтчи» Фергана традиционно успешно противостоит «Бухаре». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех ничьих. К тому же в родных стенах ферганцы в нынешнем чемпионате победили 5 раз из шести.

«Бухара»

Турнирное положение: Эта команда сражается за попадание на пьедестал. «Бухара» находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бухара» лишь по дополнительным показателям отстает от заветной третьей позиции. А вот забила команда 15 мячей в 11 матчах. Показатели средние, но у конкурентов они не лучше.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Бухара» одолела «Согдиану» (2:1).

До того команда натужно переиграла «Машъал» (1:0). При этом чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Пахтакору».

При этом «Бухара» в пяти своих последних поединках победила два раза при двух поражениях. В этих матчах бухарцы отличились 6 забитыми мячами при шести же пропущенных.

Состояние команды: «Бухара» двух в последних матчах до паузы добыла 6 очков. На этой волне можно и нужно догонять конкурентов.

Вне родных стен «Бухара» выступает относительно продуктивно. В пяти выездных поединках команда разжилась семью очками, что является седьмым результатом в лиге.

И уж точно бухарцы в этой встрече будут рады и ничьей. Вот только для этого нужно сдержать атаки лидера чемпионата…

На что ставят в матче Нефтчи Фергана — Бухара Букмекерские коэффициенты на матч Нефтчи Фергана — Бухара: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Фергана в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценивается в 4.07, тогда как победа соперника — в 8.65.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 букмекеры принимают с такими коэффициентами — соответственно 2.13 и 1.67.

Прогноз: «Нефтяники» атакуют мощнее всех в лиге, к тому же бухарцы не столь продуктивно выступают на чужих полях.

2.10 Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Нефтчи» Фергана — «Бухара» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Нефтчи» Фергана -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более двух раз.

2.13 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Нефтчи» Фергана — «Бухара» позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет