«Милсами» пройдет дальше в Лиге конференций?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.53

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций Молдавский клуб «Милсами» будет принимать «Вележ» из Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в Оргееве 16 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.53.

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«Милсами»

Турнирная таблица: В чемпионате Молдавии «Милсами» занимает предпоследнее 7-е место, набрав всего 1 очко после 3 сыгранных туров.

Последние матчи: В Суперлиге Молдавии клуб из Оргеева сыграл вничью с «Зимбру» (0:0), потерпел крупное поражение от «Петрокуба» (0:5) и уступил «Дачии-Буюканы» (0:1). В матче Лиги конференций «Милсами» сыграл вничью с «Вележом», упустив победу в компенсированное время (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Милсами» не может выиграть на протяжении шести матчей, сыграв три раза вничью и проиграв в трёх встречах.

«Вележ»

Турнирная таблица: «Вележ» занял 4-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины, набрав 51 очко.

Последние матчи: Новый сезон в боснийском чемпионате ещё не стартовал. Для «Вележа» игра против «Милсами» (1:1) в Лиге конференций стала первой официальной в розыгрыше 2026/2027.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах участник Лиги конференций одержал одну победу, сыграл в двух матчах вничью и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Вележ» занял 4-е место в чемпионате Боснии и Герцеговины

«Милсами» занимает 7-е место в чемпионате Молдавии сезона 2026/2027

«Вележ» и «Милсами» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Милсами» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.83. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Вележа» — 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.30 и 1.55.

Прогноз: Игра наверняка получится осторожной, команды сделают ставку на игру от обороны. Не исключаем, что «Милсами» и «Вележу» придётся играть дополнительное время и серию пенальти. Стоит рискнуть и сыграть на результативности матча.

2.53 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.53 на матч «Милсами» — «Вележ» позволит вывести на карту выигрыш 1530₽, общая выплата — 2530₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.53.

Прогноз: В первом матче дуэли соперники забили друг другу по голу. Не исключаем, что «Милсами» и «Вележ» снова обменяются голами.

2.01 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Милсами» — «Вележ» принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.01.