прогноз на центральный матч 15-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 3.14

28 июня в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Ордабасы». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.14.

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«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» борется за медали чемпионата. Команда находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Улытау» на 4 очка отстает от третьей позиции. Вот только забила команда всего 13 мячей в 14 матчах, что явно скромно для кандидата на пьедестал.

Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Улытау» не смог одолеть «Кайсар» (0:0).

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Зато поединок с «Женисом» завершился успехом (2:1). А вот скромный павлодарский «Иртыш» обыграть не удалось (1:1).

А вот не проигрывает «Улытау» уже в трех матчах кряду. В них команда пропустила в свои ворота два мяча. Вот только побед в активе значится лишь шесть.

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Состояние команды: «Улытау» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей. Показатели середняка чемпионата, но никак не борца за высокие места.

Притом, что «Улытау» в родном Жезказгане выступает прекрасно. В семи домашних матчах команда добыла пять побед при двух ничьих.

«Ордабасы»

Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. «Ордабасы» ныне пребывает на первом месте турнирной таблицы.

При этом «Ордабасы» на один зачетный балл опережает идущий следом «Кайрат». К тому же команда, наряду с теми же алмаатинцами, забивает чаще всех в лиге — 26 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Ордабасы» нанес поражение «Каспию» (2:0).

До того команда уверенно переиграла «Елимай» (3:1). При этом чуть ранее она сумела одолеть «Кайрат» (2:1).

Ныне «Ордабасы» находится на эмоциональном подъеме. Шесть побед кряду явно окрыляют, плюс получается обойтись без поражений!

Состояние команды: «Ордабасы» пытается оторваться от преследователей. Потенциал у команды весьма высокий, плюс имеются два матча в запасе.

При этом, в шести поединках вне родных стен «Ордабасы» добыл 14 зачетных баллов. На выезде команда пропустила всего три мяча.

Правда, «Ордабасы» в обоих очных поединках уступил «Улытау». Так что в нынешних реалиях есть реальный шанс чуть поправить неприятную статистику.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ордабасы» дают 1.78, а на «Улытау» — 4.33; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.71.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.92, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.84.

Прогноз: «Улытау» испытывает сложности в плане реализации, тогда как «Ордабасы» нынче пребывает на серьёзном эмоциональном подъеме.

3.14 Фора «Ордабасы» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.14 на матч «Улытау» — «Ордабасы» позволит вывести на карту выигрыш 2140₽, общая выплата — 3140₽

Ставка: Фора «Ордабасы» -1.5 за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.14 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.14 на матч «Улытау» — «Ордабасы» принесёт чистый выигрыш 2140₽, общая выплата — 3140₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.14.

Пять причин, почему ставка зайдет