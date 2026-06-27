28 июня в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Ордабасы». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.14.
«Улытау»
Турнирное положение: «Улытау» борется за медали чемпионата. Команда находится на 4-м месте турнирной таблицы.
При этом «Улытау» на 4 очка отстает от третьей позиции. Вот только забила команда всего 13 мячей в 14 матчах, что явно скромно для кандидата на пьедестал.
Последние матчи: предыдущий поединок команда откровенно провалила. «Улытау» не смог одолеть «Кайсар» (0:0).
Зато поединок с «Женисом» завершился успехом (2:1). А вот скромный павлодарский «Иртыш» обыграть не удалось (1:1).
А вот не проигрывает «Улытау» уже в трех матчах кряду. В них команда пропустила в свои ворота два мяча. Вот только побед в активе значится лишь шесть.
Состояние команды: «Улытау» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот в свои ворота команда пропустила 13 мячей. Показатели середняка чемпионата, но никак не борца за высокие места.
Притом, что «Улытау» в родном Жезказгане выступает прекрасно. В семи домашних матчах команда добыла пять побед при двух ничьих.
«Ордабасы»
Турнирное положение: Эта команда сражается за чемпионский титул. «Ордабасы» ныне пребывает на первом месте турнирной таблицы.
При этом «Ордабасы» на один зачетный балл опережает идущий следом «Кайрат». К тому же команда, наряду с теми же алмаатинцами, забивает чаще всех в лиге — 26 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Ордабасы» нанес поражение «Каспию» (2:0).
До того команда уверенно переиграла «Елимай» (3:1). При этом чуть ранее она сумела одолеть «Кайрат» (2:1).
Ныне «Ордабасы» находится на эмоциональном подъеме. Шесть побед кряду явно окрыляют, плюс получается обойтись без поражений!
Состояние команды: «Ордабасы» пытается оторваться от преследователей. Потенциал у команды весьма высокий, плюс имеются два матча в запасе.
При этом, в шести поединках вне родных стен «Ордабасы» добыл 14 зачетных баллов. На выезде команда пропустила всего три мяча.
Правда, «Ордабасы» в обоих очных поединках уступил «Улытау». Так что в нынешних реалиях есть реальный шанс чуть поправить неприятную статистику.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Ордабасы» дают 1.78, а на «Улытау» — 4.33; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.71.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.92, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.84.
Прогноз: «Улытау» испытывает сложности в плане реализации, тогда как «Ордабасы» нынче пребывает на серьёзном эмоциональном подъеме.
Ставка: Фора «Ордабасы» -1.5 за 3.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.14.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Улытау» испытывает заметные сложности в плане реализации
- «Ордабасы» победил в 6 своих последних поединках
- «Ордабасы» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч
- «Улытау» одолел «Ордабасы» в обоих очных поединках
- «Ордабасы» в текущем чемпионате еще не проигрывал