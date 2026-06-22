23 июня в 13-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Дордой». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтяники» в нынешнем сезоне явно не блистают. Команда находится на скромном 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в среднем забивает гол за матч. Да и победила команда всего четыре раза в 12 поединках чемпионата Кыргызстана.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтяники» вчистую уступили «Абдыш-Ата» (0:2).
Плюс поединок с «Барсом» завершился боевой ничьей (1:1). Вот только немного ранее команда была разбита «Мурас Юнайтед» (2:6).
В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Кочкор-Ата победил два раза. В этих поединках команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Нефтяники» в последнее время угодили в некоторый кризис. Команда не может победить уже в трех матчах кряду.
Вдобавок ко всему, «Нефтчи» Кочкор-Ата традиционно неудачно противостоит «Дордою». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах. Да и вообще, «нефтяники» в двух последних матчах проиграли «Дордою».
«Дордой»
Турнирное положение: «Дордой» нынешний сезон полностью проваливает. Находясь на 14-м месте, команда фактически докатилась до борьбы за выживание.
Плюс «Дордой» в среднем забивает один мяч за матч. Да и в свои ворота команда пропустила 18 мячей в 12 поединках.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. «Дордой» подписал мировую с «Илбирсом» (1:1).
Вот только поединок с «Алаем» завершился досадной коллизией (0:2). При этом до того команда уступила еще и «Озгону» (0:2).
Притом «Дордой» не может победить уже в четырех матчах кряду. Да и до последнего поединка команда не забивала в двух матчах подряд.
Состояние команды: «Дордой» всего на 4 очка опережает опасную зону. Да и выиграла команда всего 3 раза в 12 матчах. А ведь потенциально она обязана быть в пятерке…
Все никак не удаётся наладить результаты в матчах на чужих полях. В семи выездных поединках «Дордой» добыл семь очков, отличившись в них 8 голами.
В этой встрече команда явно попытается зацепиться за заветные баллы. Мотивация оторваться от опасной зоны огромная, плюс «нефтяникам» «Дордой» не проигрывает уже три года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.20. Ничья предлагается за 3.50, а успех «Дордоя» — за 3.20.
При этом тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.91, да и тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.91.
Прогноз: «Дордой» проводит откровенно слабый отрезок, к тому же испытывает серьезные сложности в матчах на чужих полях.
Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Дордой» не побеждает 4 матча кряду
- Обе команды в среднем забивают один мяч за матч
- «Дордой» победил всего 3 раза в текущем чемпионате
- «Нефтчи» Кочкор-Ата мотивирован впервые за три года одолеть «Дордой»
- «Дордой» вне родных стен добыл всего 7 очков в семи матчах