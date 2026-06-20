21 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Кайрат». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.01.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» ходит в середняках элиты казахстанского футбола. Нынче команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Кызылжар» на 6 очков оторвался от опасной зоны. А вот забила команда 15 мячей в 14 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Кызылжар» не смог разжиться очками. Команда вчистую уступила «Кайрату» (0:3).

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Немного раньше она потерпела поражение от «Тобола» (0:2). Зато поединок с «Жетысу» принес локальный успех (3:2).

В своих пяти последних матчах «Кызылжар» добыл лишь одну викторию. В этих поединках команда отличилась 4 результативными ударами, пропустив в свои ворота девять.

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Состояние команды: на данном этапе «Кызылжар» выглядит бледновато. Команда уступила дважды кряду, не забив в тех матчах ни разу.

Плюс ко всему, «Кайрату» команда противостоит традиционно неудачно. В последних четырех очных поединках «Кызылжар» уступил алмаатинцам. Команда уже 2 года не может поразить ворота местного гранда.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» привычно имеет чемпионские амбиции. Команда находится на втором месте местной табели о рангах.

Притом, что «Кайрат» на один пункт отстает от лидера, но сыграл на два матча больше. При этом средняя результативность не дотягивает до двух мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кайрат» не заметил «Кызылжар» (3:0).

Ну а до того команда потеряла очки в матче с «Атырау» (1:1). А вот поединок с «Ордабасы» не принес в копилку заветных очков (1:2).

При этом «Кайрат» до последней виктории не мог победить в 3 матчах кряду. Зато оборона выглядит монолитно: всего 9 пропущенных мячей.

Состояние команды: «Кайрат» наконец-то вернулся в победную обитель. Вот только последний матч стал прощальным в футболке клуба для перспективного Дастана Сатпаева. Без него алмаатинцам будет куда сложнее…

Команда относительно неплохо выступает на чужих полях. В восьми выездных поединках она добыла 15 очков. Причем в этих матчах «Кайрат» забил 9 мячей.

Зато довольно продуктивный сезон выдает Жоржиньо. Португальский форвард отличился шестью забитыми мячами при четырех ассистах. И все же, разницу частенько делал умница Сатпаев…

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Кайрат» в этом поединке выглядит несколько предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценивается в 3.74, тогда как победа соперника — в 5.27.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.08 и 1.72.

Прогноз: «Кайрат» явно не собирается терять очки в матче со скромным оппонентом, и даже без Сатпаева обязан легко брать три очка.

3.01 Фора «Кайрата» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.01 на матч «Кызылжар» — «Кайрат» принесёт чистый выигрыш 2010₽, общая выплата — 3010₽

Ставка: Фора «Кайрата» -1.5 за 3.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.08 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Кызылжар» — «Кайрат» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.08.

Пять причин, почему ставка зайдет