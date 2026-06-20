прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.84

21 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.84.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки минувший сезон провели неудачно. Команда Дмитрия Гунько финишировала лишь на 13-м месте в первом российском дивизионе.

При этом «Арсенал» Тула лишь на 4 очка опередил зону вылета. Вот только забили подопечные Гунько 42 мяча в 34 поединках лучшей лиги мира.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канониры» уступили ульяновской «Волге» (1:2).

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До того команда вчистую проиграла «Родине» (1:4). Да и поединок с «Енисеем» завершился досадным поражением (0:1).

В своих последних матчах «Арсенал» Тула выглядел не лучшим образом. Проблемы с реализацией никуда не запропастились, да и уступила команда трижды подряд.

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Состояние команды: в трех последних матчах команда отличилась всего двумя голами. Так что Гунько предстоит немалый пласт работы по строительству нового коллектива.

«Пушкарям» исторически не удаются матчи с костромичами. Туляки не могут одолеть соперника уже больше двадцати лет.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи прошедший сезон вполне могут записать себе в актив. Команда заняла 7 место в турнирной таблице, на 7 очков отстав от зоны стыков.

Причем «Спартак» Кострома забил 46 голов в ворота соперников. А вот пропустила команда 41 мяч в 34 поединках первенства.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Костромичи с минимальным счетом уступили «Уфе».

Несколько ранее команда подписала мировую с «Соколом» (1:1). А вот поединок с КАМАЗом завершился неудачей (0:2).

Вот только «Спартак» Кострома не может победить уже в четырех матчах кряду. В них команда сумела отличиться всего двумя забитыми мячами.

Состояние команды: Костромичи летом существенно обновятся в кадровом плане. Да и стиль игры команды явно претерпит изменения.

Команда в прошедшем чемпионате взяла четыре очка в матчах с туляками. Да и в нынешней диспозиции спартаковцы явно не боятся столь нестабильного оппонента.

Костромичи имеют высокий потенциал, который постараются реализовать даже в контрольных матчах. Команда постарается поднатореть в плане реализации, к тому же особую мотивацию будет иметь фактурный форвард Амур Калмыков, ранее возглавлявший атаку туляков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается ими с коэффициентом 2.42. Ничья — в 3.50, успех соперника — в 2.84.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — соответственно 1.58 и 2.38.

Прогноз: Атака костромичей во главе с Калмыковым способна прибавить, да и туляки в своем первом спарринге смотрелись бледновато.

2.84 Победа «Спартака» Кострома Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.84 на матч «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома принесёт прибыль 1840₽, общая выплата — 2840₽

Ставка: Победа «Спартака» Кострома за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.34 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.34.

Пять причин, почему ставка зайдет