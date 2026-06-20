Сможет ли «Астана» подтянуться к медальной зоне?

прогноз на матч 14-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 2.40

21 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Астана». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» привычно хочет быть в группе лидеров, но пока не выходит. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» на 5 очков отстает от третьей позиции. Правда, команда победила всего 5 раз в тринадцати поединках. А вот пропускает она в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Актобе» уверенно одолел «Алтай» (2:0).

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Поединок с «Окжетпесом» завершился паритетом (2:2). Да и встреча с «Кызылжаром» завершилась подписанием мирного соглашения (0:0).

Вообще, «Актобе» не уступил в шести своих последних поединках. При этом в трех последних матчах команда пропустила два мяча.

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Состояние команды: «Актобе» не особенно преуспевает в плане реализации. Средняя результативность едва превосходит один мяч за матч.

Вдобавок ко всему, «Актобе» не может одолеть «Астана» уже на протяжении трех лет. Да и три последних очных поединка завершились для команды поражениями.

«Астана»

Турнирное положение: Эта команда имеет максимальные амбиции на нынешний сезон. «Астана» на данный момент находится на 4-й позиции, заметно отставая от топ-3 всего на два очка.

Причем «Астана» победила лишь шесть раз в 13 матчах. Да и в собственные ворота команда пропустила 13 мячей.

Последние матчи: команда ныне несколько улучшила свои результаты. «Астана» в трех своих последних поединках добыла 7 очков.

Команда уверенно разделалась с «Иртышом» (2:0). А вот до того она потеряла важнейшие очки в матче с «Алтаем» (1:1).

В 5 своих последних поединках «Астана» сумела добыть 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при всего трех пропущенных.

Состояние команды: «Астана» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и опытнейший форвард Марин Томасов нет-нет, да и способен выдать отдельный яркий поединок.

Вообще, астанинцы крайне слабо выступают в гостевых матчах. Шесть поединков на полях соперников принесли в их копилку всего три зачетных балла.

Команда явно постарается подтянуться к лидирующей тройке. Плюс астанинцы потенциально явно способны прибавить в плане реализации.

На что ставят в матче Актобе — Астана Букмекерские коэффициенты на матч Актобе — Астана: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астана» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.34, тогда как победа соперника — в 2.87.

Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 2.03, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.75.

Прогноз: Астанинцы пытаются вклиниться в чемпионскую гонку, к тому же традиционно успешно противостоят «Актобе».

2.40 Победа «Астаны» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Актобе» — «Астана» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Астаны» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся миром.

3.34 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.34 на матч «Актобе» — «Астана» принесёт чистый выигрыш 2340₽, общая выплата — 3340₽

Ставка: Ничья за 3.34.

Пять причин, почему ставка зайдет