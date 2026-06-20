21 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Астана». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» привычно хочет быть в группе лидеров, но пока не выходит. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Актобе» на 5 очков отстает от третьей позиции. Правда, команда победила всего 5 раз в тринадцати поединках. А вот пропускает она в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Актобе» уверенно одолел «Алтай» (2:0).
Поединок с «Окжетпесом» завершился паритетом (2:2). Да и встреча с «Кызылжаром» завершилась подписанием мирного соглашения (0:0).
Вообще, «Актобе» не уступил в шести своих последних поединках. При этом в трех последних матчах команда пропустила два мяча.
Состояние команды: «Актобе» не особенно преуспевает в плане реализации. Средняя результативность едва превосходит один мяч за матч.
Вдобавок ко всему, «Актобе» не может одолеть «Астана» уже на протяжении трех лет. Да и три последних очных поединка завершились для команды поражениями.
«Астана»
Турнирное положение: Эта команда имеет максимальные амбиции на нынешний сезон. «Астана» на данный момент находится на 4-й позиции, заметно отставая от топ-3 всего на два очка.
Причем «Астана» победила лишь шесть раз в 13 матчах. Да и в собственные ворота команда пропустила 13 мячей.
Последние матчи: команда ныне несколько улучшила свои результаты. «Астана» в трех своих последних поединках добыла 7 очков.
Команда уверенно разделалась с «Иртышом» (2:0). А вот до того она потеряла важнейшие очки в матче с «Алтаем» (1:1).
В 5 своих последних поединках «Астана» сумела добыть 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при всего трех пропущенных.
Состояние команды: «Астана» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и опытнейший форвард Марин Томасов нет-нет, да и способен выдать отдельный яркий поединок.
Вообще, астанинцы крайне слабо выступают в гостевых матчах. Шесть поединков на полях соперников принесли в их копилку всего три зачетных балла.
Команда явно постарается подтянуться к лидирующей тройке. Плюс астанинцы потенциально явно способны прибавить в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астана» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценивается в 3.34, тогда как победа соперника — в 2.87.
Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 2.03, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.75.
Прогноз: Астанинцы пытаются вклиниться в чемпионскую гонку, к тому же традиционно успешно противостоят «Актобе».
Ставка: Победа «Астаны» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья за 3.34.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Актобе» уступил астанинцам в трех последних очных поединках
- «Астана» в трех своих последних матчах набрала 7 очков
- Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч
- «Астана» имеет в своем составе качественных атакующих игроков
- Астанинцы уже давненько не побеждали в гостях, и явно мотивированы поправить столь неудачную статистику