прогноз на матч чемпионата Казахстана, ставка за 2.03

20 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Иртыш». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» пока не может прыгнуть выше середины таблицы. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Женис» в среднем забивает реже гола за матч. Да и победила команда лишь четыре раза в 13 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Женис» проиграл «Улытау» (1:2).

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Зато поединок с «Каспием» завершился непростой победой (1:0). А вот немного ранее команда была бита «Елимаем» (1:2).

В пяти своих последних матчах «Женис» победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась шестью забитыми мячами при шести пропущенных.

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Состояние команды: «Женис» трудно назвать чисто домашней командой. На родной арене она набрала лишь 10 очков в шести поединках.

Плюс «Женис» традиционно неудачно противостоит «Иртышу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях. Так что пора улучшать столь неприятную статистику.

«Иртыш»

Турнирное положение: «Иртыш» сражается за выживание в элите. Находясь на 14-м месте, команда лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону.

Плюс «Иртыш» в среднем забивает аккурат гол за матч. Вот только пропустила команда уже 19 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Иртыш» уступил «Астане» (0:2).

А вот поединок с «Улытау» завершился паритетом (1:1). При этом до того команда разошлась миром еще и с «Каспием» (2:2).

Нынче «Иртыш» находится на эмоциональном спаде. Команда не может победить уже больше двух месяцев, да и вообще, добыла всего одну викторию в чемпионате.

Состояние команды: Последние неудачи отбросили команду в группу аутсайдеров. Да и проигрывает «Иртыш» каждый второй матч в чемпионате.

Никак не удаётся команде наладить результаты в матчах на чужих полях. В семи выездных поединках «Иртыш» добыл всего лишь три очка.

В этой встрече команда попытается зацепиться за заветные очки. Более того, «Женису» она не проигрывает уже почти двадцать лет.

На что ставят в матче Женис — Иртыш Букмекерские коэффициенты на матч Женис — Иртыш: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Женис» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.03. Ничья предлагается за 3.44, успех «Иртыша» — за 3.55.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.09, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.71.

Прогноз: «Женис» нынче выглядит сильнее соперника, к тому же мотивирован подтянуться к первой пятерке.

2.03 Победа «Жениса» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Женис» — «Иртыш» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Победа «Жениса» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.09 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч «Женис» — «Иртыш» принесёт чистый выигрыш 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.

Пять причин, почему ставка зайдет