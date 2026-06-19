20 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Иртыш». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
«Женис»
Турнирное положение: «Женис» пока не может прыгнуть выше середины таблицы. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Женис» в среднем забивает реже гола за матч. Да и победила команда лишь четыре раза в 13 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Женис» проиграл «Улытау» (1:2).
Зато поединок с «Каспием» завершился непростой победой (1:0). А вот немного ранее команда была бита «Елимаем» (1:2).
В пяти своих последних матчах «Женис» победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась шестью забитыми мячами при шести пропущенных.
Состояние команды: «Женис» трудно назвать чисто домашней командой. На родной арене она набрала лишь 10 очков в шести поединках.
Плюс «Женис» традиционно неудачно противостоит «Иртышу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях. Так что пора улучшать столь неприятную статистику.
«Иртыш»
Турнирное положение: «Иртыш» сражается за выживание в элите. Находясь на 14-м месте, команда лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону.
Плюс «Иртыш» в среднем забивает аккурат гол за матч. Вот только пропустила команда уже 19 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Иртыш» уступил «Астане» (0:2).
А вот поединок с «Улытау» завершился паритетом (1:1). При этом до того команда разошлась миром еще и с «Каспием» (2:2).
Нынче «Иртыш» находится на эмоциональном спаде. Команда не может победить уже больше двух месяцев, да и вообще, добыла всего одну викторию в чемпионате.
Состояние команды: Последние неудачи отбросили команду в группу аутсайдеров. Да и проигрывает «Иртыш» каждый второй матч в чемпионате.
Никак не удаётся команде наладить результаты в матчах на чужих полях. В семи выездных поединках «Иртыш» добыл всего лишь три очка.
В этой встрече команда попытается зацепиться за заветные очки. Более того, «Женису» она не проигрывает уже почти двадцать лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Женис» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.03. Ничья предлагается за 3.44, успех «Иртыша» — за 3.55.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.09, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.71.
Прогноз: «Женис» нынче выглядит сильнее соперника, к тому же мотивирован подтянуться к первой пятерке.
Ставка: Победа «Жениса» за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.09.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Иртыш» не побеждает уже два с половиной месяца
- «Женис» дома в среднем пропускает реже гола за матч
- «Иртыш» имеет проблемы с надежностью тылов
- «Женис» побеждает в каждом втором своем домашнем поединке
- «Иртыш» еще не побеждал вне родных стен