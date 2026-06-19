20 июня в 14-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Каспий». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.59.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» сражается за чемпионский титул. Нынче команда пребывает на первом месте турнирной таблицы.

При этом «Ордабасы» на 4 очка опережает идущий следом «Кайрат». А вот забила команда 24 мяча в 13 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Ордабасы» добыл очередные три очка. Команда уверенно переиграла «Елимай» (3:1).

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Немного раньше она нанесла поражение «Кайрату» (2:1). Да и поединок с «Тоболом» принес яркий успех (3:0).

В своих пяти последних матчах «Ордабасы» добыл пять побед. В этих поединках команда отличилась 11 результативными ударами, пропустив в свои ворота три.

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Состояние команды: на данном этапе «Ордабасы» выглядит весьма симпатично. Команда еще не проигрывала в текущем чемпионате, да и конкуренты регулярно теряют очки.

Более того, «Каспию» команда противостоит традиционно успешно. В последних пяти очных поединках «Ордабасы» победил 3 раза при двух поражениях. Но насколько же сильнее команда выглядит ныне!

«Каспий»

Турнирное положение: «Каспий» пока твердо стоит на вылет. Команда находится на последнем месте местной табели о рангах.

Притом, что «Каспий» набрал всего лишь 8 очков в 13 поединках. При этом средняя результативность не дотягивает до одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Каспий» был бит «Кайсаром» (1:2).

Ну а до того команда с боем уступила «Женису» (3:2). А вот поединок с «Иртышом» принес в копилку один зачетный балл (2:2).

При этом «Каспий» в четырех своих последних поединках добыл лишь одно очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при шести пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Каспий» не может победить в 4 матчах кряду. Голы в последнее время даются с заметной натугой, да и пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда крайне неудачно выступает на чужих полях. В восьми выездных поединках она добыла всего лишь четыре очка. Причем в этих матчах «Каспий» забил лишь три мяча.

Зато довольно продуктивный сезон выдает Ноха Ндомбаси. Форвард «Каспия» отличился тремя забитыми мячами. Да и вообще, команда обязана отрываться от дна таблицы, для чего имеется надлежащий потенциал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ордабасы» в этом поединке выглядит значительно предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценивается в 5.99, тогда как победа соперника — в 14.20.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.64 и 2.20.

Прогноз: «Ордабасы» нынче набрал шикарные кондиции, и явно не собирается терять очки в матче с аутсайдером.

2.59 Фора «Ордабасы» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.59 на матч «Ордабасы» — «Каспий» позволит вывести на карту выигрыш 1590₽, общая выплата — 2590₽

Ставка: Фора «Ордабасы» -2.5 за 2.59.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.43 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.43 на матч «Ордабасы» — «Каспий» принесёт чистый выигрыш 1430₽, общая выплата — 2430₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.43.

Пять причин, почему ставка зайдет