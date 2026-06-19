прогноз на матч 1/16 финала Кубка Китая, ставка за 2.21

20 июня в 1/16 финала Кубка Китая по футболу сыграют «Хэбэй Кунг Фу» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

«Хэбэй Кунг Фу»

Турнирное положение: «Хэбэй Кунг Фу» выступает во втором по рангу китайском дивизионе. Сейчас команда находится на предпоследнем 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Хэбэй Кунг Фу» на 2 очка отстает от спасительной 14-й позиции. Правда, команда победила всего один раз в 11 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Хэбэй Кунг Фу» не смог переиграть «Сучжоу Донгву» (1:1).

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Плюс поединок с «Далянь Кун Сити» также принес лишь паритет (0:0). А вот встреча с «Мэйчжоу Хакка» завершилась поражением (0:1).

Притом «Хэбэй Кунг Фу» в семи своих последних поединках забил всего один мяч. Более того, до последнего поединка команда не могла отличиться на протяжении месяца.

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Состояние команды: «Хэбэй Кунг Фу» имеет огромнейшие проблемы в плане реализации. Команда забила всего лишь 4 мяча в 11 матчах первого дивизиона.

Вдобавок ко всему, «Хэбэй Кунг Фу» не может победить уже три месяца. Да и тягаться с одним из грандов китайского футбола ей явно не по зубам.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: Команда Леонида Слуцкого все еще мечтает о чемпионстве. Правда, «Шанхай Шеньхуа» на данный момент находится на 12-й позиции, заметно отставая от группы лидеров.

Причем «Шанхай Шеньхуа» стартовал со снятия 10 очков. Да и пропустила команда 24 мяча при 29 забитых в ворота соперников.

Последние матчи: команда Слуцкого ныне угодила в водоворот негативных результатов. Шанхайцы не могут победить 7 раз кряду.

Команда не сумела справиться с «Циндао Вест Коаст» (2:2). До того она досадным образом уступила «Шеньчжэню» (1:2).

В 5 своих последних поединках «Шанхай Шеньхуа» добыл всего 3 очка. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных. С такими показателями высокие места не светят…

Состояние команды: «Шанхай Шеньхуа» теряет балл за баллом. Плюс недремлющие конкуренты оторвались на весьма почтительное расстояние.

Вообще, команда не столь продуктивно выступает в гостевых матчах. Семь поединков на полях соперников принесли в копилку 9 зачетных баллов.

Команда Слуцкого намерена вернуться на победную дорогу. Плюс весьма продуктивный сезон проводит Рафаэл Ратао, отличившийся 10 забитыми мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шанхай Шеньхуа» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценивается в 4.30, тогда как победа соперника — в 5.54.

Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 1.41, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.52.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» вряд ли покусится на чемпионский титул, а вот в Кубке Китая вполне способен преуспеть.

2.21 Фора «Шанхай Шеньхуа» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Хэбэй Кунг Фу» — «Шанхай Шеньхуа» принесёт прибыль 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -1.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

2.29 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч «Хэбэй Кунг Фу» — «Шанхай Шеньхуа» принесёт прибыль 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Обе не забьют за 2.29.

Пять причин, почему ставка зайдет