20 июня в 14-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Небитчи». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.
«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» все никак не может запрыгнуть на вторую строчку. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Алтын Асыр» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и победила команда 8 раз в 13 поединках чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алтын Асыр» нанес поражение «Шагадаму» (2:0).
Плюс поединок с «Мервом» завершился уверенной победой (2:0). А вот немного ранее команда разошлась миром с «Ахалом» (3:3).
В пяти своих последних матчах «Алтын Асыр» победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при 13 пропущенных.
Состояние команды: «Алтын Асыр» трудно назвать сугубо домашней командой. На родной арене она набрала лишь 10 очков в шести поединках.
Зато «Алтын Асыр» традиционно успешно противостоит «Небитчи». В пяти последних очных поединках команда победила четыре раза при одной коллизии. Более того, в последних 4 матчах она сохранила свои ворота сухими.
«Небитчи»
Турнирное положение: «Небитчи» окопался в середняках лиги. Находясь на 4-м месте, команда вряд ли сможет претендовать на что-то большее.
Плюс «Небитчи» в среднем забивает реже гола за матч. Вот только пропустила команда уже 20 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Небитчи» разгромно уступил «Ахалу» (0:4).
Да и поединок с «Аркадагом» завершился поражением (1:4). При этом до того команда с минимальным счетом одолела «Копетдаг».
Нынче «Небитчи» находится на эмоциональном спаде. Команда уступила в двух последних турах, пропустив в них аж 8 мячей.
Состояние команды: «Небитчи» на 13 очков отстает от третьей позиции. Так что главной задачей будет сохранение текущей позиции.
Никак не удаётся команде наладить результаты в матчах на чужих полях. В шести выездных поединках «Небитчи» добыл жалкие три очка.
В этой встрече команда попытается зацепиться за заветные баллы. Вот только нужно срочно что-то делать с повышением надежности тылов. Пропускает «Небитчи» уж чересчур легко…
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» является бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.21. Ничья предлагается за 6.10, успех «Небитчи» — за 13.90.
При этом тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.64, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.20.
Прогноз: «Алтын Асыр» выглядит значительно монолитнее соперника, к тому же мотивирован запрыгнуть на второе место.
Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.46.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Небитчи» забил всего 7 мячей в 13 матчах чемпионата
- «Алтын Асыр» дома в среднем забивает 2 гола за матч
- «Небитчи» имеет серьезные проблемы с надежностью тылов
- «Алтын Асыр» одолел «Небитчи» в 4 последних очных поединках
- «Небитчи» вне родных стен добыл всего 3 очка в 6 матчах