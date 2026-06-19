прогноз на матч 14-го тура чемпионата Туркменистана, ставка за 2.63

20 июня в 14-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Алтын Асыр» и «Небитчи». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: «Алтын Асыр» все никак не может запрыгнуть на вторую строчку. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Алтын Асыр» в среднем забивает 2 гола за матч. Да и победила команда 8 раз в 13 поединках чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Алтын Асыр» нанес поражение «Шагадаму» (2:0).

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Плюс поединок с «Мервом» завершился уверенной победой (2:0). А вот немного ранее команда разошлась миром с «Ахалом» (3:3).

В пяти своих последних матчах «Алтын Асыр» победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при 13 пропущенных.

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Состояние команды: «Алтын Асыр» трудно назвать сугубо домашней командой. На родной арене она набрала лишь 10 очков в шести поединках.

Зато «Алтын Асыр» традиционно успешно противостоит «Небитчи». В пяти последних очных поединках команда победила четыре раза при одной коллизии. Более того, в последних 4 матчах она сохранила свои ворота сухими.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» окопался в середняках лиги. Находясь на 4-м месте, команда вряд ли сможет претендовать на что-то большее.

Плюс «Небитчи» в среднем забивает реже гола за матч. Вот только пропустила команда уже 20 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Небитчи» разгромно уступил «Ахалу» (0:4).

Да и поединок с «Аркадагом» завершился поражением (1:4). При этом до того команда с минимальным счетом одолела «Копетдаг».

Нынче «Небитчи» находится на эмоциональном спаде. Команда уступила в двух последних турах, пропустив в них аж 8 мячей.

Состояние команды: «Небитчи» на 13 очков отстает от третьей позиции. Так что главной задачей будет сохранение текущей позиции.

Никак не удаётся команде наладить результаты в матчах на чужих полях. В шести выездных поединках «Небитчи» добыл жалкие три очка.

В этой встрече команда попытается зацепиться за заветные баллы. Вот только нужно срочно что-то делать с повышением надежности тылов. Пропускает «Небитчи» уж чересчур легко…

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» является бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.21. Ничья предлагается за 6.10, успех «Небитчи» — за 13.90.

При этом тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.64, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.20.

Прогноз: «Алтын Асыр» выглядит значительно монолитнее соперника, к тому же мотивирован запрыгнуть на второе место.

2.63 Фора «Алтын Асыра» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Алтын Асыр» — «Небитчи» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Фора «Алтын Асыра» -2.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

2.46 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Алтын Асыр» — «Небитчи» принесёт прибыль 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.46.

Пять причин, почему ставка зайдет