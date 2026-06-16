«Кызылжар» впервые за два года поразит ворота «Кайрата»

прогноз на матч 17-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 2.14

17 июня в 17-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайрат» и «Кызылжар». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» привычно бьется за чемпионский титул. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайрат» на 4 очка отстает от лидера. А вот забила команда лишь 19 мячей в 14 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Кайрат» досадным образом потерял очки. Команда не сумела одолеть «Атырау» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Немного раньше она уступила «Ордабасы» (1:2). Да и поединок с «Кайсаром» принес лишь вялый паритет (0:0).

В своих пяти последних матчах «Кайрат» добыл всего одну викторию. В этих поединках команда отличилась 5 результативными ударами, пропустив в свои ворота столько же.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: на данном этапе «Кайрат» выглядит откровенно неубедительно. Команда не побеждает уже 3 матча кряду, постепенно отдаляясь от первого места.

Более того, «Кызылжару» команда противостоит традиционно безуспешно. В трех очных поединках «Кайрат» переиграл соперника. Причем все те победы были минимальными.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» окопался в группе середняков. Команда находится на 10 месте местной табели о рангах.

Притом, что «Кызылжар» на 7 очков отстает от топ-5. При этом средняя результативность составляет примерно гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кызылжар» был бит «Тоболом» (0:2).

Ну а до того команда с боем одолела «Жетысу» (3:2). А вот поединок с «Актобе» принес в копилку один зачетный пункт (0:0).

Вот только «Кызылжар» в 5 своих последних поединках победил лишь однажды. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Кызылжар» все никак не может обрести пресловутую стабильность. Голы в последнее время даются с натугой, да и пропускает команда в среднем один мяч за матч.

Команда не столь удачно выступает на чужих полях. В шести выездных поединках она добыла всего лишь пять очков. Причем в этих матчах «Кызылжар» забил лишь 2 мяча.

Зато ивуариец Этьенн Бегре успел отличиться 5 забитыми мячами. Да и почему бы команде не воспользоваться кризисом «Кайрата»?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.63, а победа «Кызылжара» — в 9.25.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.90.

Прогноз: «Кызылжар» имеет потенциал прибавить в плане реализации, да и «Кайрат» нынче заметно забуксовал.

2.14 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Кайрат» — «Кызылжар» принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Обе забьют за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.97 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.97 на матч «Кайрат» — «Кызылжар» позволит вывести на карту выигрыш 1970₽, общая выплата — 2970₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.97.

Пять причин, почему ставка зайдет