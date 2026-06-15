прогноз на матч 16-го тура чемпионата Эстонии, ставка за 2.21

16 июня в 16-м туре чемпионата Эстонии по футболу сыграют «Пярну Вапрус» и «Флора». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

«Пярну Вапрус»

Турнирное положение: Пярнусцы сражаются за медали чемпионата. Сейчас команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Пярну Вапрус» на 7 очков отстает от пресловутой третьей позиции. Правда, команда победила всего 6 раз в 15 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Пярну Вапрус» не смог переиграть скромную «Таммеку» (0:0).

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Зато поединок с «Нымме Калью» завершился уверенной викторией (3:1). Вот только встреча с «Левадией» завершилась разгромным поражением (1:6).

Плюс «Пярну Вапрус» в пяти своих последних поединках добыл три победы. В них команда отличилась 8 голами при 8 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Пярну Вапрус» не особенно преуспевает в плане реализации. Средняя результативность едва превосходит один мяч за матч.

Вдобавок ко всему, пярнусцы уступили «Флоре» в четырех последних очных поединках. Причем в тех матчах команда ни разу не поразила ворота авторитетных таллинцев.

«Флора»

Турнирное положение: Эта команда имеет традиционно амбиции на нынешний сезон. «Флора» на данный момент находится на третьей позиции, заметно отставая от вечного конкурента «Левадии».

Причем «Флора» на 12 очков отстает от лидера. Да и пропустила команда 15 мячей при 30 забитых в ворота соперников.

Последние матчи: команда до последней коллизии победила 8 раз подряд. Причем до поражения от «Левадии» последним обидчиком была… та же «Левадия».

Команда буднично расправилась с «Нымме Юнайтед» (4:0). До того она фактически не заметила традиционно ершистый «Пайде» (5:1).

В 5 своих последних поединках «Флора» сумела выиграть 4 раза. Команда отличилась 14 забитыми мячами при четырех пропущенных.

Состояние команды: «Флора» всеми силами пытается подтянуться к лидеру. Вот только в определяющих матчах команда уступила.

Вообще, команда не столь продуктивно выступает в гостевых матчах. Семь поединков на полях соперников принесли в копилку 12 зачетных баллов.

Команда явно постарается вернуться на победную дорогу. Плюс весьма продуктивный сезон проводит Рауно Саппинен, отличившийся 9 забитыми мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Флора» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценивается в 4.30, тогда как победа соперника — в 5.54.

Букмекеры рассматривают тотал больше 2.5 за 1.41, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.52.

Прогноз: «Флора» не собирается сдаваться в чемпионской гонке, тогда как «Пярну Вапрус» откровенно слабо противостоит представителям лидирующей группы.

2.21 Фора «Флоры» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Пярну Вапрус» — «Флора» позволит вывести на карту выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Фора «Флоры» -1.5 за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.

2.29 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч «Пярну Вапрус» — «Флора» принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Обе не забьют за 2.29.

Пять причин, почему ставка зайдет