прогноз на матч 13-го тура казахстанской Премьер-лиги, ставка за 2.18

14 июня в 13-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Елимай» — «Ордабасы». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

«Елимай»

Турнирное положение: «Тобол» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 20 очков в активе и замыкают четверку лидером турнира.

Последние матчи: В своем последнем матче команда смогла обыграть «Кайсар» со счетом 3:2 и продлила серию без поражений до трех поединков кряду.

Ранее «Елимай» в домашнем матче обыграл «Женис» со счетом 2:1 и поделил очки в гостевой встрече против «Иртыша» из Павлодара. Поединок завершился со счетом 2:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: После 12 матчей чемпионата Казахстана у «Елимая» в активе всего три поражения. При этом все три неудачи постигли коллектив в трех турах кряду. Пока у клуба 19 забитых при 14 пропущенных мячей.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 28 очков в активе и является лидером чемпионата. У команды восемь побед и четыре поединка вничью.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда смогла продлить серию побед до четырех поединков, обыграв «Кайрат» со счетом 2:1

Ранее «Ордабасы» разгромил «Тобол» в гостевом поединке со счетом 3:0 и заработал три очка в домашнем поединке против «Жетысу», обыграв соперника со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Ордабасы» резво начал сезон, не потерпев ни одного поражения и пропустив восемь мячей в 12 матчах. Это второй показатель по лиге. Отметим, что клуб смог забить в восьми из последних девяти поединков

Статистика для ставок

«Елимай» не проигрывает три матча подряд

«Ордабасы» не знает поражений после 12 туров чемпионата

«Ордабасы» пропускает по сезону 0,4 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы»— фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.33. Ничья — в 3.45, выигрыш «Елимая» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.73.

Прогноз: Считаем, команды не смогут забить друг другу в этом матче. Это основная ставка.

2.18 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Елимай» — «Ордабасы» принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: обе команды не забьют за 2.18.

Прогноз: Сыграем на победе «Ордабасы» в этом матче как на более рискованном варианте.

2.33 Победа «Ордабасы» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Елимай» — «Ордабасы» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Победа «Ордабасы» в матче за