14 июня в 13-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Елимай» — «Ордабасы». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

Линар МансуровЛинар МансуровРедактор отдела ФутболПодписаться в ДзенеПодписаться+

«Елимай»

Турнирное положение: «Тобол» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 20 очков в активе и замыкают четверку лидером турнира.

Последние матчи: В своем последнем матче команда смогла обыграть «Кайсар» со счетом 3:2 и продлила серию без поражений до трех поединков кряду.

Ранее «Елимай» в домашнем матче обыграл «Женис» со счетом 2:1 и поделил очки в гостевой встрече против «Иртыша» из Павлодара. Поединок завершился со счетом 2:2.

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: После 12 матчей чемпионата Казахстана у «Елимая» в активе всего три поражения. При этом все три неудачи постигли коллектив в трех турах кряду. Пока у клуба 19 забитых при 14 пропущенных мячей.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 28 очков в активе и является лидером чемпионата. У команды восемь побед и четыре поединка вничью.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда смогла продлить серию побед до четырех поединков, обыграв «Кайрат» со счетом 2:1

Ранее «Ордабасы» разгромил «Тобол» в гостевом поединке со счетом 3:0 и заработал три очка в домашнем поединке против «Жетысу», обыграв соперника со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Ордабасы» резво начал сезон, не потерпев ни одного поражения и пропустив восемь мячей в 12 матчах. Это второй показатель по лиге. Отметим, что клуб смог забить в восьми из последних девяти поединков

Статистика для ставок

  • «Елимай» не проигрывает три матча подряд
  • «Ордабасы» не знает поражений после 12 туров чемпионата
  • «Ордабасы» пропускает по сезону 0,4 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы»— фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.33. Ничья — в 3.45, выигрыш «Елимая» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.73.

Прогноз: Считаем, команды не смогут забить друг другу в этом матче. Это основная ставка.

2.18Обе не забьютСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.18 на матч «Елимай» — «Ордабасы»  принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: обе команды не забьют за 2.18.

Прогноз: Сыграем на победе «Ордабасы» в этом матче как на более рискованном варианте.

2.33Победа «Ордабасы»Ставка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.33 на матч «Елимай» — «Ордабасы»  принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: Победа «Ордабасы» в матче за 2.33