14 июня в 13-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Елимай» — «Ордабасы». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.
«Елимай»
Турнирное положение: «Тобол» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 20 очков в активе и замыкают четверку лидером турнира.
Последние матчи: В своем последнем матче команда смогла обыграть «Кайсар» со счетом 3:2 и продлила серию без поражений до трех поединков кряду.
Ранее «Елимай» в домашнем матче обыграл «Женис» со счетом 2:1 и поделил очки в гостевой встрече против «Иртыша» из Павлодара. Поединок завершился со счетом 2:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: После 12 матчей чемпионата Казахстана у «Елимая» в активе всего три поражения. При этом все три неудачи постигли коллектив в трех турах кряду. Пока у клуба 19 забитых при 14 пропущенных мячей.
«Ордабасы»
Турнирное положение: «Ордабасы» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 28 очков в активе и является лидером чемпионата. У команды восемь побед и четыре поединка вничью.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда смогла продлить серию побед до четырех поединков, обыграв «Кайрат» со счетом 2:1
Ранее «Ордабасы» разгромил «Тобол» в гостевом поединке со счетом 3:0 и заработал три очка в домашнем поединке против «Жетысу», обыграв соперника со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Ордабасы» резво начал сезон, не потерпев ни одного поражения и пропустив восемь мячей в 12 матчах. Это второй показатель по лиге. Отметим, что клуб смог забить в восьми из последних девяти поединков
Статистика для ставок
- «Елимай» не проигрывает три матча подряд
- «Ордабасы» не знает поражений после 12 туров чемпионата
- «Ордабасы» пропускает по сезону 0,4 гола за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы»— фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.33. Ничья — в 3.45, выигрыш «Елимая» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.73.
Прогноз: Считаем, команды не смогут забить друг другу в этом матче. Это основная ставка.
Ставка: обе команды не забьют за 2.18.
Прогноз: Сыграем на победе «Ордабасы» в этом матче как на более рискованном варианте.
Ставка: Победа «Ордабасы» в матче за 2.33