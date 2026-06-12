13 июня в 13-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Жетысу» и «Окжетпес». Начало встречи — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 13 очков в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает 11-е место с отрывом в четыре очка от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 12-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Кызылжара» (2:3).

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Перед этим коллектив уже сумел набрать очки, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах разошёлся безголевой мировой с «Атырау».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жетысу» проиграл четырежды, а в шести последних играх ни разу не победил.

Это сулит хозяевам плохие шансы не то, что на выигрыш, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 23 балла в активе и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда на пять очков отстаёт от лидера «Кайрата» и на три — от второго «Кайрата», а также на один пункт опережает «Елимай» Семей, который занимает четвертое место, что вне зоны еврокубков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своём поле сыграл вничью с «Актобе» (2:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал три балла, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Алтаем» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» трижды выиграл и ни разу не проиграл.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их преимущество в классе над соперником.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Жетысу» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Окжетпеса» забивали меньше 1,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Окжетпеса» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жетысу»— фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.47. Ничья — в 3.52, выигрыш «Окжетпеса» — в 2.51.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.96 и 1.75.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. При этом в двух последних выездных поединках они не пропустили.

Между тем, в четырех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован первый сценарий.

1.91 Хотя бы одна команда не забьёт Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч «Жетысу» — «Окжетпес» принесёт чистый выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.91.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, а тот, в свою очередь, проиграл в четырех из пяти последних матчей.

2.51 «Окжетпес» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.51 на матч «Жетысу» — «Окжетпес» принесёт прибыль 1510₽, общая выплата — 2510₽

Ставка: «Окжетпес» победит за 2.51