13 июня в 13-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Жетысу» и «Окжетпес». Начало встречи — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 13 очков в активе и борется за выживание в элите.
Команда занимает 11-е место с отрывом в четыре очка от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в 10 баллов от зоны еврокубков (топ-3).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 12-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Кызылжара» (2:3).
Перед этим коллектив уже сумел набрать очки, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах разошёлся безголевой мировой с «Атырау».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Жетысу» проиграл четырежды, а в шести последних играх ни разу не победил.
Это сулит хозяевам плохие шансы не то, что на выигрыш, а даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.
«Окжетпес»
Турнирное положение: «Окжетпес» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 23 балла в активе и борется за попадание в континентальные турниры.
Команда на пять очков отстаёт от лидера «Кайрата» и на три — от второго «Кайрата», а также на один пункт опережает «Елимай» Семей, который занимает четвертое место, что вне зоны еврокубков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своём поле сыграл вничью с «Актобе» (2:2).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив уже набрал три балла, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Алтаем» (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Окжетпес» трижды выиграл и ни разу не проиграл.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их преимущество в классе над соперником.
Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Жетысу» проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Окжетпеса» забивали меньше 1,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Окжетпеса» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жетысу»— фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.47. Ничья — в 3.52, выигрыш «Окжетпеса» — в 2.51.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.96 и 1.75.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. При этом в двух последних выездных поединках они не пропустили.
Между тем, в четырех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован первый сценарий.
Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.91.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, а тот, в свою очередь, проиграл в четырех из пяти последних матчей.
Ставка: «Окжетпес» победит за 2.51