13 июня в 13-м туре казахстанской Премьер-лиги сыграют «Кайрат» и «Атырау». Начало встречи — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» после 13-ти поединков казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 26 очков в активе и борется за чемпионство.

Команда занимает второе место с отставанием в два балла от лидирующего «Ордабасы», который провел на игру меньше, а также с отрывом в три пункта от третьего «Окжетпеса».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 12-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Ордабасы» (1:2).

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Перед этим коллектив уже сумел набрать очки, когда в предыдущем туре теперь уже в домашних стенах разошёлся безголевой мировой с «Кайсаром».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Кайрат» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же высоки, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Жоржиньо — лучший бомбардир команды и текущего розыгрыша КПЛ с шестью голами.

«Атырау»

Турнирное положение: «Атырау» после 12-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 14 баллов в активе и скорее борется за выживание.

Команда на пять очков опережает зону понижения в классе в низший дивизион (15-16-ю позиции), а также на один пункт отстает от вышестоящего «Кызылжара».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своём поле сыграл вничью с «Тобола» (1:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив также недобрал очков, когда теперь уже в чужих стенах разошёлся мировой с «Жетысу» (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Атырау» ни разу не проиграл, а в четырех последних — сыграл вничью.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на мировую, однако добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Константин Дорофеев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Кайрата» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Атырау» не проиграл

в шести последних матчах «Атырау» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.22, выигрыш «Атырау» — в 7.34.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.82.

Прогноз: в шести последних матчах гостей по крайней забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Между тем, в трех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.82 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Кайрат» — «Атырау» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их в пяти последних матчах.

2.68 «Атырау» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч «Кайрат» — «Атырау» принесёт чистый выигрыш 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: «Атырау» не проиграет за 2.68