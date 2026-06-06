прогноз на матч 12-го тура чемпионата Туркменистана, ставка за 2.00

7 июня в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Шагадам». Начало игры — в 18:00 мск.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» создаёт иллюзию борьбы за чемпионство. Команда находится на втором месте турнирной таблицы.

Амбициозный «Ахал» уже на 12 очков отстаёт от «Аркадага». А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда не запишет себе в актив. «Ахал» не смог переиграть «Алтын Асыр» (3:3).

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Зато скромный «Мерв» был обыгран уверенно (3:1). Правда, немного ранее команда по всем статьям проиграла всесильному «Аркадагу» (0:4).

В пяти своих последних матчах «Ахал» одержал три победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.

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Состояние команды: «Ахал» уже умудрился растерять немало очков. Да и всего 6 побед в 11 матчах — явно не показатель для условного кандидата в чемпионы.

Зато в очных поединках с «Шагадамом» команда привычно преуспевает. «Ахал» переиграл соперника в трёх последних очных встречах.

«Шагадам»

Турнирное положение: «Шагадам» пытается сражаться за медали чемпионата. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Нестабильный «Шагадам» на 8 очков отстаёт от искомой третьей позиции. При этом команда в среднем забивает аккурат один мяч за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила «Аркадагу» (1:4). Вообще же, «Шагадам» не побеждает уже полтора месяца.

До того команда расписала блеклый паритет с «Копетдагом» (0:0). А вот поединок с «Ашхабадом» завершился поражением со счётом 0:2.

При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках разжился лишь тремя очками. Команда отличилась двумя забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шагадам» нынче находится в кризисе. Команда в четырех последних матчах отличилась лишь одним забитым мячом.

Тылы «Шагадама» также не отличаются надёжностью. В одиннадцати матчах чемпионата в воротах команды побывало 16 мячей, да и проигрывает она каждый второй свой поединок.

Команда не столь продуктивно выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках текущего чемпионата «Шагадам» добыл всего 5 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ахал» безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в 10.00.

Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за 2.25, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.62.

Прогноз: «Ахал» хочет быть как минимум вторым, тогда как оппонент не знает радости побед уже полтора месяца.

2.00 Фора «Ахала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ахал» — «Шагадам» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

3.18 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.18 на матч «Ахал» — «Шагадам» позволит вывести на карту выигрыш 2180₽, общая выплата — 3180₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.18.

Пять причин, почему ставка зайдет