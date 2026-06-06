7 июня в 12-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Шагадам». Начало игры — в 18:00 мск.
«Ахал»
Турнирное положение: «Ахал» создаёт иллюзию борьбы за чемпионство. Команда находится на втором месте турнирной таблицы.
Амбициозный «Ахал» уже на 12 очков отстаёт от «Аркадага». А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда не запишет себе в актив. «Ахал» не смог переиграть «Алтын Асыр» (3:3).
Зато скромный «Мерв» был обыгран уверенно (3:1). Правда, немного ранее команда по всем статьям проиграла всесильному «Аркадагу» (0:4).
В пяти своих последних матчах «Ахал» одержал три победы. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Ахал» уже умудрился растерять немало очков. Да и всего 6 побед в 11 матчах — явно не показатель для условного кандидата в чемпионы.
Зато в очных поединках с «Шагадамом» команда привычно преуспевает. «Ахал» переиграл соперника в трёх последних очных встречах.
«Шагадам»
Турнирное положение: «Шагадам» пытается сражаться за медали чемпионата. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Нестабильный «Шагадам» на 8 очков отстаёт от искомой третьей позиции. При этом команда в среднем забивает аккурат один мяч за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила «Аркадагу» (1:4). Вообще же, «Шагадам» не побеждает уже полтора месяца.
До того команда расписала блеклый паритет с «Копетдагом» (0:0). А вот поединок с «Ашхабадом» завершился поражением со счётом 0:2.
При этом «Шагадам» в 5 своих последних поединках разжился лишь тремя очками. Команда отличилась двумя забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шагадам» нынче находится в кризисе. Команда в четырех последних матчах отличилась лишь одним забитым мячом.
Тылы «Шагадама» также не отличаются надёжностью. В одиннадцати матчах чемпионата в воротах команды побывало 16 мячей, да и проигрывает она каждый второй свой поединок.
Команда не столь продуктивно выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках текущего чемпионата «Шагадам» добыл всего 5 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ахал» безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в 10.00.
Букмекеры предлагают взять тотал больше 2.5 за 2.25, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.62.
Прогноз: «Ахал» хочет быть как минимум вторым, тогда как оппонент не знает радости побед уже полтора месяца.
Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.18.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Шагадам» не может победить уже полтора месяца
- «Ахал» достаточно выгодно смотрится в атаке
- «Шагадам» в текущем сезоне не блещет в выездных поединках
- «Шагадам» уже три года не может обыграть «Ахал»
- «Ахал» в трех последних очных поединках переиграл «Шагадам»