прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 1.97

4 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Словении и Кипра. Начало матча — в 19:00. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Словения — Кипр с коэффициентом для ставки за 1.97.

Словения

Турнирное положение: Словения провалила отбор к чемпионату мира, заняв третью строчку в квартете B. Команда набрала четыре очка, пропустив вперед сборную Косово и сборную Швейцарии.

Последние матчи: В последнем матче словенцы сыграли в товарищеском матче против национальной команды Черногории. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу Словении.

Ранее команда уступила с минимальным счетом 0:1 сборной Венгрии, сыграла вничью со сборной Швеции (1:1) в рамках отбора к чемпионату мира и проиграла Косово со счетом 0:2.

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Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В последних восьми матчах у Словении всего одна победа и пять поединков вничью. Очевидно, сборная находится в кризисе. Возможно, такая чистка через отсутствие команды на мундиале пойдет на пользу команде.

Кипр

Турнирное положение: Кипр заняла четвертую строчку из пяти в европейском отборе к чемпионату мира, набрав восемь очков в восьми матчах в группе H. Таким образом, сборная лишила себя возможности сыграть на мундиале.

Последние матчи: В своем последнем матче сборная Кипра обыграла национальную команду Словении со счетом 3:2 в рамках товарищеского поединка.

Ранее у команды в товарищеской встрече было поражение от Беларуси со счетом 0:1 и поражение от сборной Эстонии со счетом 2:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В отборе команда смогла обойти сборную Сан-Марино, которая заняла последнее место и набрала ноль очков. Стоит признать, что от Кипра не было больших ожиданий, однако команда смогла набрать очки в отборе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.38. Ничья — в 4.80, успех Кипра — в 9.40.

Прогноз: Сыграем на тотале больше 2,5 мячей этом поединке. Это основная ставка.

1.97 ТБ 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Словения — Кипр принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Тотал больше 2,5 в матче за 1.97.

Прогноз: Рискнем и сыграем на ожидании забитых мячей в матче от каждой из команд.

2.39 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч Словения — Кипр позволит вывести на карту выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.39.