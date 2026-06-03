4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Лесото и Кения. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лесото — Кения с коэффициентом для ставки за 2.15.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ДзенеПодписаться+

Лесото

Турнирное положение: Лесотцы не вышли на Мундиаль.  Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.

При этом Лесото в 10 матчах набрала 10 очков.  Команда отличилась 9 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Лесотцы одолели Сейшельские острова (2:1).

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До того команда подписала мировую с тем же соперником (0:0).  А вот поединок с Малави завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах Лесото добыла 2 победы.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лесотцы нынче относительно преуспевают в плане результатов.  Команда не уступила 2 раза подряд.

Причем Лесото традиционно удачно противостоит Кении.  В трёх очных поединках команда победила один раз при двух ничьих.

Кения

Турнирное положение: Кенийцы не попали на чемпионат мира.  В своей отборочной группе команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Кения набрала 12 очков в 10 поединках.  Да и забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Кенийцы переиграли Гренаду (3:0).

До того команда в серии пенальти уступила Эстонии.  А вот чуть ранее она разгромно уступила Сенегалу (0:8).

При этом Кения в 5 своих последних поединках добыла одну победу.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Кенийцы нынче выглядят бледновато.  Команда испытывает сложности в поединках с оппонентами более-менее приличного уровня.

При этом Кения имеет не столь надёжные тылы.  Команда в среднем пропускает больше одного мяча за матч.

Команда ещё ни разу не обыгрывала сборную Лесото.  Тем не менее, в этом поединке она явно не планирует отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Лесото в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Лесото явно способна поднатореть в плане реализации, да и кенийцы крайне нестабильны.

2.15Победа ЛесотоСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.15 на матч Лесото — Кения  принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Лесото за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

2.10Обе забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.10 на матч Лесото — Кения  позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Кения не проиграла в 2 матчах кряду
  • Лесото не уступила в 2 своих последних поединках
  • Лесото ещё ни разу не проигрывала кенийцам
  • Кения в среднем пропускает чаще гола за матч
  • Лесото в среднем забивает один мяч за матч