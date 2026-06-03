прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.15

4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Лесото и Кения. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лесото — Кения с коэффициентом для ставки за 2.15.

Лесото

Турнирное положение: Лесотцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.

При этом Лесото в 10 матчах набрала 10 очков. Команда отличилась 9 забитыми мячами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лесотцы одолели Сейшельские острова (2:1).

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До того команда подписала мировую с тем же соперником (0:0). А вот поединок с Малави завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах Лесото добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лесотцы нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда не уступила 2 раза подряд.

Причем Лесото традиционно удачно противостоит Кении. В трёх очных поединках команда победила один раз при двух ничьих.

Кения

Турнирное положение: Кенийцы не попали на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Кения набрала 12 очков в 10 поединках. Да и забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Кенийцы переиграли Гренаду (3:0).

До того команда в серии пенальти уступила Эстонии. А вот чуть ранее она разгромно уступила Сенегалу (0:8).

При этом Кения в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Кенийцы нынче выглядят бледновато. Команда испытывает сложности в поединках с оппонентами более-менее приличного уровня.

При этом Кения имеет не столь надёжные тылы. Команда в среднем пропускает больше одного мяча за матч.

Команда ещё ни разу не обыгрывала сборную Лесото. Тем не менее, в этом поединке она явно не планирует отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Лесото в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Лесото явно способна поднатореть в плане реализации, да и кенийцы крайне нестабильны.

2.15 Победа Лесото Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Лесото — Кения принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа Лесото за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Лесото — Кения позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет