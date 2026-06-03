4 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Лесото и Кения. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лесото — Кения с коэффициентом для ставки за 2.15.
Лесото
Турнирное положение: Лесотцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.
При этом Лесото в 10 матчах набрала 10 очков. Команда отличилась 9 забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лесотцы одолели Сейшельские острова (2:1).
До того команда подписала мировую с тем же соперником (0:0). А вот поединок с Малави завершился поражением (0:1).
В пяти своих последних матчах Лесото добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: Лесотцы нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда не уступила 2 раза подряд.
Причем Лесото традиционно удачно противостоит Кении. В трёх очных поединках команда победила один раз при двух ничьих.
Кения
Турнирное положение: Кенийцы не попали на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.
Причем Кения набрала 12 очков в 10 поединках. Да и забивает команда в среднем 2 мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Кенийцы переиграли Гренаду (3:0).
До того команда в серии пенальти уступила Эстонии. А вот чуть ранее она разгромно уступила Сенегалу (0:8).
При этом Кения в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Кенийцы нынче выглядят бледновато. Команда испытывает сложности в поединках с оппонентами более-менее приличного уровня.
При этом Кения имеет не столь надёжные тылы. Команда в среднем пропускает больше одного мяча за матч.
Команда ещё ни разу не обыгрывала сборную Лесото. Тем не менее, в этом поединке она явно не планирует отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Лесото в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
Прогноз: Лесото явно способна поднатореть в плане реализации, да и кенийцы крайне нестабильны.
Ставка: Победа Лесото за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Кения не проиграла в 2 матчах кряду
- Лесото не уступила в 2 своих последних поединках
- Лесото ещё ни разу не проигрывала кенийцам
- Кения в среднем пропускает чаще гола за матч
- Лесото в среднем забивает один мяч за матч