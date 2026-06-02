3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гибралтар и Британские Виргинские острова. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гибралтар — Британские Виргинские острова с коэффициентом для ставки за 3.30.
Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтарцы не вышли на Мундиаль. Команда заняла 5 место в своей отборочной группе.
При этом Гибралтар в 8 матчах отбора не набрал ни одного очка. Команда отличилась всего тремя забитыми мячами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Гибралтарцы проиграли Латвии (0:1).
До того команда уступила тем же латвийцам (0:1). А вот поединок с Чехией завершился разгромной коллизией (0:6).
В пяти своих последних матчах Гибралтар потерпел 5 поражений. В этих поединках команда забила один мяч, пропустив в свои ворота 13.
Состояние команды: Гибралтарцы нынче не преуспевают в плане результатов. Команда неизменно проигрывает полтора года подряд.
Причем Гибралтар не может забить уже три матча кряду. Да и оборонительные редуты команды надёжностью не отличаются.
Британские Виргинские острова
Турнирное положение: Островитяне не попали на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Британские Виргинские острова в 4 матчах не набрали ни одного очка. Да и отличиться команде не удалось ни разу.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Островитяне уверенно одолели Ангилью (4:0).
До того команда подписала мировую с Каймановыми островами (1:1). А вот чуть ранее она учинила разгром Багамским островам (6:0).
При этом Британские Виргинские острова в 5 своих последних поединках добыли 3 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Островитяне нынче выглядят относительно монолитно. Вот только команде крайне сложно даются поединки с более-менее крепкими оппонентами.
При этом Британские Виргинские острова имеют крайне ненадёжные тылы. Команда в последнем отборочном турнире в среднем пропускала фактически 3 гола за матч.
Команда не проигрывает уже четыре матча кряду. Вот только оппонентами по ним были ещё более скромные коллективы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Гибралтар в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
Прогноз: Гибралтар постарается поднатореть в плане реализации, да и островитяне в последних матчах выглядели симпатично.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.60.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Британские Виргинские острова не проигрывают 4 матча кряду
- Обе команды имеют скромный подбор исполнителей
- Пораженческая серия Гибралтара составляет уже полтора года
- И те, и другие завершили последний отборочный турнир без очков в активе
- Гибралтарцы забивают в среднем реже одного мяча за матч