30 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют Шотландия и Кюрасао. Начало игры — в 15:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Шотландия — Кюрасао с коэффициентом для ставки за 1.96.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландцы смогли занять первое место в группе С, набрав за восемь матчей 13 баллов. Сборная обыграла четыре раза своих соперников, один раз проиграв и сыграв вничью.

Последние матчи: В последнем матче команда в товарищеском поединке уступила Кот-д`Ивуару со счетом 0:1. Шотландия наиграла на один мяч по модели XG, однако не смогла показать хорошую игру.

Ранее шотландцы с минимальным счетом уступили в домашней встрече Японии (0:1) и разгромили Данию в последнем матче отбора к ЧМ со счетом 4:2.

Состояние команды: Отметим, что последние два поражения сборной после сильного группового этапа не должны вводить в заблуждение. Встречи были сыграны в марте. Гораздо важнее посмотреть, что Шотландия покажет в майских и июньских матчах против Кюрасао и Боливии.

Кюрасао

Турнирное положение: Думаем, сборная Кюрасао смогла удивить многих в отборе к чемпионату мира. Команда заняла первое место в каждом из этапе отборе в Северной Америке.

Последние матчи: В последнем матче сборная уступила с крупным счетом национальной команде Австралии. Кюрасао проиграл со счетом 1:5.

Ранее сборная проиграла Китаю со счетом 0:2 и сыграла вничью против Ямайки со счетом 0:0. В целом, в пяти последних встречах у Кюрасао одна победа, два поединка вничью и два поражения.

Состояние команды: 78-летний наставник Кюрасао Дик Адвокат стал настоящим героем для своей команды. Впервые сборная сыграет на мундиале, хоть и попала национальная команда в группу с Германией, Эквадором и Кот-д`Ивуаром. Это не добавляет оптимизма, однако Кюрасао, как кажется, смог сделать невозможное.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Шотландия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.60, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.59 и 2.24.

Прогноз: Сыграем на ожидании тотала больше 3 мячей в матче. Это основная ставка.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 1.96.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 1.96.

Прогноз: Шотландия и Кюрасао в последних матчах играют в два разных футбола: первые мало забивают, вторые много пропускают. Рискнем и сыграем на тотале меньше 2,5 мячей.

Сделанная ставка на матч Шотландия — Кюрасао. Ставка: Тотал меньше 2,5 в матче за 2.24.

Ставка: Тотал меньше 2,5 в матче за 2.24.