прогноз на матч 12-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 3.13

30 мая в 12-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Азия» Талас. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бишкек Сити — Азия Талас с коэффициентом для ставки за 3.13.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» ходит в середняках лиги. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Бишкек Сити» победил всего 3 раза в 10 матчах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бишкек Сити» уступил «Алге» (1:3).

До того команда сумела одолеть «Кыргызалтын» (2:0). А вот поединок с «Талантом» завершился мировой (0:0).

В пяти своих последних матчах «Бишкек Сити» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Бишкек Сити» не преуспевает в плане результатов. Зато дома команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Бишкек Сити» имеет не столь надёжные тылы. Команда в среднем пропускает больше одного мяча за матч.

«Азия» Талас

Турнирное положение: «Азия» Талас находится в лидирующей группе. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Азия» Талас лишь по дополнительным показателям отстаёт от лидера. При этом команда в среднем забивает фактически 3 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Азия» Талас одолела «Азиягол» (3:1).

До того команда сумела переиграть «Токтогул» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Озгоном» (4:2).

При этом «Азия» Талас в 5 своих последних поединках победила 4 раза. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Азия» Талас нынче выглядит весьма симпатично. Команда победила 3 раза кряду.

При этом «Азия» Талас имеет не столь надёжные тылы. Пропускает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Команда относительно продуктивно выступает на полях соперников. В пяти выездных поединках текущего чемпионата «Азия» Талас добыла 11 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Азия» Талас в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.69 и 2.10.

Прогноз: «Азия» Талас борется за чемпионство, да и «Бишкек Сити» не блещет стабильностью результатов.

3.13 Фора «Азии» Талас -1.5

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трёх мячей.

2.65 Тотал больше 3.5

